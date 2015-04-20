Подарит солнце киловатты 644 Вячеслав ЛЕБЕДЕВ, Жамбылская область

СЭС «Бурное Солар-1» стоимостью 23,6 млрд. тенге менее чем за год построена лучшими европейскими и отечественными специалистами в области «зеленой» энергетики вблизи села Нурлыкент на 150 гектарах горного Жуалынского района, где постоянные, прохладные даже в летний зной ветра станут надежной защитой 192 тыс. солнечных панелей станции от перегрева.

Реализацией проекта занимается совместное предприятие Samruk Kazyna – United Green, учредителями которого являются Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» в лице ТОО «Самрук-Казына Инвест» и его стратегический партнер – британский холдинг United Green. Постоянной и хорошо оплачиваемой работой здесь уже обеспечены 250 человек, большинство которых – местные жители.

Но это только первый шаг. Запустив в мае СЭС, немедленно начнут возводить рядом второй объект такой же мощности. И уже к концу года новая солнечная электростанция отправит электроэнергию в отечественную сеть. Мощности в 100 МВт вполне хватит для того, чтобы круглый год снабжать электричеством 30 тыс. жуалынских дворов.

Компания «Бурное Солар-1» (дочернее предприятие Samruk Kazyna – United Green) солидно поддержит налогами районный бюджет. А жамбылские инженеры и студенты получат прекрасную возможность попрактиковаться под руководством зарубежных специалистов. И остаться здесь работать.

С 2010 года жамбылцы – признанные лидеры в развитии «зеленых» технологий в стране. В ближайшее время область запустит 12 гидро-, ветро- и солнечных электростанций мощностью от 7 до 300 МВт. Новая СЭС – еще одно убедительное доказательство все более усиливающейся активности южного региона в использовании возобновляемых источников энергии.