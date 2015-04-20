Подарит солнце киловатты

644
Вячеслав ЛЕБЕДЕВ, Жамбылская область
СЭС «Бурное Солар-1» стоимостью 23,6 млрд. тенге менее чем за год построена лучшими европейскими и отечественными специалистами в области «зеленой» энергетики вблизи села Нурлыкент на 150 гектарах горного Жуалынского района, где постоянные, прохладные даже в летний зной ветра станут надежной защитой 192 тыс. солнечных панелей станции от перегрева.
Реализацией проекта занимается совместное предприятие Samruk Kazyna – United Green, учредителями которого являются Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» в лице ТОО «Самрук-Казына Инвест» и его стратегический партнер – британский холдинг United Green. Постоянной и хорошо оплачиваемой работой здесь уже обеспечены 250 человек, большинство которых – местные жители.
Но это только первый шаг. Запустив в мае СЭС, немедленно начнут возводить рядом второй объект такой же мощности. И уже к концу года новая солнечная электростанция отправит электроэнергию в отечественную сеть. Мощности в 100 МВт вполне хватит для того, чтобы круглый год снабжать электричеством 30 тыс. жуалынских дворов.
Компания «Бурное Солар-1» (дочернее предприятие Samruk Kazyna – United Green) солидно поддержит налогами районный бюджет. А жамбылские инженеры и студенты получат прекрасную возможность попрактиковаться под руководством зарубежных специалистов. И остаться здесь работать.
С 2010 года жамбылцы – признанные лидеры в развитии «зеленых» технологий в стране. В ближайшее время область запустит 12 гидро-, ветро- и солнечных электростанций мощностью от 7 до 300 МВт. Новая СЭС – еще одно убедительное доказательство все более усиливающейся активности южного региона в использовании возобновляемых источников энергии.

Популярное

Все
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
В Шымкенте открыт молодежный хаб
В Атырау откроется хоккейная академия
Уберегла от смертельной опасности
Не выходи на тонкий лед!
Стена – не место для рекламы
Путевка в Гранд-финал
За превышение наценки придется отвечать
Шанс на жизнь
Нет границ у творчества
Первые в Центральной Азии
Отходы – не доходы, но их тоже нужно легализовать
Кукуруза полностью убрана
Новый центр мировой металлургии
Получил поддержку у акима
Соединить технологии, разум и сердце
Аксакалы сажают деревья
Потребитель, защищайся!
Цифровые сервисы для АПК
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Зима будет теплой
Уверенный рост экономики Приаралья
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Запущен завод по переработке мяса птицы
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
В Правительстве начнут устранять разрыв между ростом экономики и зарплатами казахстанцев
Это другой мир: казашка рассказала о том, каково быть волонтером в Африке
Победный выезд «Барыса»
В Астане вводят ограничения из-за ухудшения эпидситуации
Почти 420 млн тенге «заработала» астанчанка на махинациях с авто из Южной Кореи
Первая газовая турбина установлена в главном корпусе «ПГУ Туркестан»
Нашумевший фильм «Ауру» обсуждают в Казнете
Объявлена победительница «Мисс Вселенная 2025»
Как в стране будут снижать закредитованность казахстанцев
Пройдемся по индустриальной Караганде
Более 1 млрд тенге взыскала в доход государства прокуратура Актюбинской области
Фехтовальщица София Актаева завоевала серебряную медаль Исламиады-2025
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]