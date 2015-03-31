Подарить тепло домашнего очага Свежий выпуск 744 Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы

Нынешний праздник оказался для детишек интерната богатым на сюрпризы. В гости к ним приехали артисты Алматинского государственного цирка. Яркое и зрелищное шоу со смешными клоунами, загадочными фокусниками, ловкими акробатами и удивительно трогательными дрессированными животными вызвало у детей бурю положительных эмоций. А самым отважным из них даже посчастливилось погладить громадных удавов и питонов. Силовые акробатические композиции и волшебные трюки фокус­ников заставляли юную аудиторию раскрывать рты от удивления, а забавные шутки и выходки клоунов заглушал веселый детский смех.

Но на этом сюрпризы и подарки не закончились. В рамках проекта «Аяла + Samsung» в интернате была полностью оборудована комната социально-бытовой ориентировки с кухонной мебелью, обеденным столом, гостиной. Участники проекта передали полный комплект бытовой техники, посуды, столовых приборов, скатертей и полотенец.

В комнате СБО ребята учатся готовить еду, сервировать стол, наводить порядок на кухне и пользоваться современной бытовой техникой. А улучшить свои навыки в этом полезном деле помогли детям шеф-повар одного из городских ресторанов Роман Дубницкий и ведущая популярного кулинарного шоу Диана Снегина. Гости показали, как можно быстро приготовить полезные домашние гамбургеры и поделились секретами правильного питания.

– Наш интернат открылся два года назад и, естественно, еще не полностью оборудован, – говорит директор школы-интерната Гульнар Утепбергенова. – Получить в светлый праздник Наурыз подарок в виде полностью укомплектованного кабинета социально-бытовой ориентировки – огромная радость для нас. Спасибо участникам проекта за внимание от всех воспитанников интерната!

По словам организаторов праздника, обучение детей навыкам самообслуживания имеет очень важное значение в последующей успешной социализации воспитанников интернатов, а знакомство с принципами здорового и бюджетного питания будет очень полезным как для детей, так и для педагогов.



