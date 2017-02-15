​Подарки Атлетической деревни

Кровати, холодильники, стиральные машины, светильники, тумбы, столы, телевизоры, медицинское оборудование, офисная техника – всего около 450 наименований отправились в городские больницы, школы, полик­линики, детские сады, колледжи, спортивные школы, общежития, Дом ветеранов и другие социальные учреж­дения города.

– В больницах была проведена значительная подготовительная работа к Универсиаде, улучшилась материально-техническая база, персонал прошел курсы английского языка, – отметила заместитель директора Центра перинатологии и детской кардиохирургии Гаухар Кошкимбаева. – После Игр нам передано оборудование, мебель, орг­техника. Все это позволит повысить уровень обслуживания пациентов. К примеру, мы получили новые удобные ортопедические матрацы, что позволит обеспечить максимальную комфортность нашим прооперированным пациентам.

– Подарки из Атлетической деревни – большая поддержка, особенно для ребят, проживающих в общежитиях, вдали от дома, – радуется и директор Алматинского государственного колледжа энергетики и электронных технологий Толеугали Тайтулеев.

Как подчеркнул директор по экс­плуатации и содержанию объектов Универсиады Сергей Апенко, решение о передаче всей техники и мебели Атлетической деревни объектам социальной сферы было принято руководством города еще в преддверии Универсиады.

– Акимат запросил заявки от каждого учреждения на предмет потребности в той или иной технике, предметах мебели, были подготовлены соответствующие списки. То есть каждая кровать, каждый телевизор дойдет до своего конкретного адресата, – заверил он.