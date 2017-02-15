Подарки Атлетической деревни

Статьи
518
Марина Михайлова
Кровати, холодильники, стиральные машины, светильники, тумбы, столы, телевизоры, медицинское оборудование, офисная техника – всего около 450 наименований отправились в городские больницы, школы, полик­линики, детские сады, колледжи, спортивные школы, общежития, Дом ветеранов и другие социальные учреж­дения города.

– В больницах была проведена значительная подготовительная работа к Универсиаде, улучшилась материально-техническая база, персонал прошел курсы английского языка, – отметила заместитель директора Центра перинатологии и детской кардиохирургии Гаухар Кошкимбаева. – После Игр нам передано оборудование, мебель, орг­техника. Все это позволит повысить уровень обслуживания пациентов. К примеру, мы получили новые удобные ортопедические матрацы, что позволит обеспечить максимальную комфортность нашим прооперированным пациентам.

– Подарки из Атлетической деревни – большая поддержка, особенно для ребят, проживающих в общежитиях, вдали от дома, – радуется и директор Алматинского государственного колледжа энергетики и электронных технологий Толеугали Тайтулеев.

Как подчеркнул директор по экс­плуатации и содержанию объектов Универсиады Сергей Апенко, решение о передаче всей техники и мебели Атлетической деревни объектам социальной сферы было принято руководством города еще в преддверии Универсиады.

– Акимат запросил заявки от каждого учреждения на предмет потребности в той или иной технике, предметах мебели, были подготовлены соответствующие списки. То есть каждая кровать, каждый телевизор дойдет до своего конкретного адресата, – заверил он.

Популярное

Все
Коронавирус: реплика на оригинал
В Риддере под строительство новой школы выделили землю исторического дендропарка
Gosagro у них не той системы
В Южном Казахстане ежедневно ведется мониторинг наличия на АЗС нефтепродуктов и их розничных цен
С наступлением теплых дней жители Конаева вновь стали жаловаться на неприятный запах, разносящийся по всему городу
Газовая труба загорелась в многоэтажке Костаная
Золото в слитках пытался вывезти пассажир авиарейса Шымкент – Стамбул
В Кокшетау до сих пор действует станция водоочистки, признанная почти 40 лет назад непригодной к эксплуатации
Боевой путь Баймахана Калтаева
Великолепная семерка
Впереди – чемпионат мира
Когда бьют пушки, музы не молчат
Шесть в одном
Взмах волшебной палочки
Технологии в действии
Низкий поклон, фронтовики!
Заветные путевки
Всесторонняя поддержка НПО
Инструментальные замеры
Главный день
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
Причины отказа в процедуре банкротства физлиц назвали в Минфине
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
Юниорская сборная Казахстана досрочно вышла в четвертьфинал квалификации чемпионата мира
Недавно в поселке Кендала Талгарского района зоозащитники обнаружили яму, в которой находились трупы сотен собак
В автобус с пассажирами выстрелил мопедист в Алматы
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы
Планы по увеличению срока «безвиза» между РК и КНР до 30 дней вызвали бурное обсуждение в социальных сетях
Женщины должны занять треть руководящих постов в компаниях «Самрук-Казына»
Потребители Темиртау убеждены, что новый тариф на вывоз мусора рассчитан неверно
В Республиканском штабе  рассказали о поддержке предприятий малого и среднего бизнеса в Казахстане
Побег наркоторговки от полицейских в Астане попал на видео
В Атырау полицейские спасли людей из горящего дома (видео)
ВОЗ объявила о завершении пандемии COVID-19: каковы итоги в Казахстане
Где в Казахстане проживает больше всего мужчин
Гулявший с ножом житель Павлодара напугал прохожих
Элеватор горит в Костанайской области
Более тысячи водительских удостоверений продала преступная группа в Костанайской области
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
Дом-"крепость" обокрал вор-рецидивист в Караганде
Затопить нельзя сохранить
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане
Пять новаций Социального кодекса
Ногу пожилой женщины "зажевал" эскалатор в Кокшетау
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае

Читайте также

Электросамокаты в законе
Птички-невелички
Организатор, педагог и ученый
Навечно в памяти хранить

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]