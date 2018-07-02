​Подарки для родной столицы

Все три объекта были построены и реконструированы в рамках программы «Регионы в дар Астане», приуроченной к 20-летнему юбилею казахстанской столицы.

Реконструированный Дом дружбы Астаны, который Глава государства посетил первым, – подарок столице от Мангистау­ской области. В ходе осмотра объекта Президент побеседовал с представителями этнокультурных объединений столицы и видными общественными дея­телями Мангистау.

– Во всех регионах страны имеются Дома дружбы, в которых располагаются и работают этнокультурные объединения областей. Теперь собственный Дом дружбы есть и у столицы. Поздравляю вас с этим знаменательным событием, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Аким Мангистауской области Ералы Тугжанов презентовал Главе государства эскизный проект Дома дружбы, в котором предусмотрены помещения для библиотеки, музея, мастерских народного прикладного искусства, конференц-зала и центра для изучения языков. Общая площадь здания составляет 4 000 кв. м.

После Президент побывал в парке «Жетысу», реконструированном Алматинской областью к 20-летию столицы.

Аким Алматинской области Амандык Баталов рассказал Нурсултану Назарбаеву, что в парке собраны все достопримечательности возглавляемого им региона. Так, здесь есть входная группа из семи арок, которая символизирует Семиречье, главная аллея с фонтанами, площадь «Апорт» с имитирующими горы холмами и беседками-юртами, площадь «Тенгри» с детскими игровыми площадками для разных возрастов, ясеневая аллея, камни с петроглифами Тамғалы Тас, Чарынский каньон.

На импровизированной сцене перед Президентом и зрителями выступили ведущие артисты и представители этнокультурных объединений Алматинской области.

Выступая перед собравшимися, Глава государства отметил, что Алматинская область преподнесла к юбилею Астаны замечательный подарок, и парк «Жетысу», несомненно, станет любимым местом отдыха всех жителей столицы.

– Все области сейчас помогают и оказывают поддержку, потому что Астана – это творение всего Казахстана. В ее строительстве принимали участие все регионы, и сегодня здесь проживают люди со всех областей. Мы вмес­те сотворили чудо в XXI веке. В истории человечества такие города никогда не строились за 20 лет. А мы сделали! – подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Президент поблагодарил руководство области и строителей, а также поздравил всех присутствующих с наступающим Днем столицы и пожелал мира, добра и процветания.

Кроме того, Глава государства осмотрел парк «Жерұиық», находящийся в Алматинском районе города, где ему было показано первое дерево, посаженное им здесь 19 лет назад.

Еще один важный объект, построенный в Астане к 20-летию города, – новый велопешеходный мост через реку Есиль. В ходе посещения Глава государства ознакомился с его технико-эксплуатационными характеристиками.

Аким Атырауской облас­ти Нурлан Ногаев сообщил Нурсултану­­ Назарбаеву, что мост обеспечит связь пешеходных потоков и велосипедной сети парковой зоны и набережной линии правого берега реки Есиль.

Общая длина моста – 313,5 мет­ра, ширина – 10,5 мет­ра. Он включает в себя шестиметровую пешеходную полосу, трехметровую велодорожку, полуметровую полосу безопасности и две полосы для устройства перильного ограждения (по 0,5 метров). Для покрытия мос­та использован литакрил. Конструкция спроектирована и построена с учетом погодных условий, в том числе ветровой нагрузки, и весит 1 920 тонн.

А современный дизайн мос­та и оригинальные решения в его оформлении, благодаря которым внутри пешеходной зоны создается причудливая игра света и тени, а снаружи он выглядит легким и ажурным, сделают объект не только любимым местом отдыха горожан, но и еще одной яркой достопримечательностью Астаны.

– Если посмотреть на мост сверху, то видно, что его оболочка напоминает форму рыбы, которая является символом Атырауской области, – отметил Нурлан Ногаев.

Президент подчеркнул, что новый мост – достойный подарок Атырауской области, который долгие годы будет служить жителям и гостям столицы.

– Астанчане должны быть благодарны всем регионам, которые приняли участие в подготовке этих объектов. Столицу строила вся страна и радоваться должна вся страна, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, аким Астаны Асет Исекешев презентовал ­Нурсултану Назарбаеву объекты инфраструктуры велосипедного транспорта общей протяженнос­тью 56 км, которые проложены через набережную, левый берег реки Есиль, сооружения комплекса ЭКСПО и призваны соединить лыжно-роллерную трассу городского парка и велодорожку, проходящую через «зеленый пояс» от поселка Ильинка. Велотреки оснащены «умными технологиями»: скамейками со специальными столиками и велопарковками, Wi-Fi и зарядками для телефонов.

Велопешеходный мост и велосипедная инфраструктура возведены акиматами Атырау­ской, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской, Акмолинской и Жамбылской областей.

После осмотра нового мос­та Нурсултану Назарбаеву на сцене амфитеатра под открытым небом была представлена теат­рализованная концертная программа «Ұлы дала жүрегі – Астанама», организованная работниками филармонии и концертными коллективами Атырауской области.