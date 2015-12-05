​Подарки, достойные праздника

В канун праздника состоялось торжественное собрание, на котором отмечались многочисленные достижения страны под руководством Лидера нации. Много говорилось о созидательной роли Первого Президента, мудрая политика которого в кратчайшие сроки преобразила молодую республику. Зашла речь и о важности единения казахстанцев со своим Лидером, благодаря которому страна уверенно и динамично развивается прак­тически во всех сферах и сегодня имеет четкую стратегию действий до 2050 года, призванную вывес­ти республику в число 30 самых успешных государств планеты.

В разных частях областного цент­ра состоялись ярмарки сельскохозяйственной продукции. Местные сельхозформирования и фермеры предложили широкий ассортимент товаров по доступным ценам. На головном водозаборе в поселке Тасбогет прошла торжест­венная церемония подключения скважин к системе центрального водоснабжения областного центра.

Тепло поздравив собравшихся с Днем Первого Президента, аким области Крымбек Кушербаев сообщил, что Кызылорда полностью переходит на глубоководные подземные источники водоснабжения, и выразил уверенность в том, что это позитивно отразится на здоровье населения. Питьевую воду из Кызылжарминского месторождения высокого качества город сможет получать в течение 25 лет, при этом пробуренные новые скважины и построенная инфраструктура позволяют отказаться от влаги из реки Сырдарьи, качество которой вызывало много нареканий со стороны специалистов.

Торжественно и радостно было и на церемонии подключения к природному голубому топливу поселков Тасбогет и Акжарма, в которых завершен очередной этап работы по прокладке сетей центрального газоснабжения. А в районе СПМК-70, микрорайоне «Арай-2» и по улицам М. Ауэзова и Желтоксан торжественно сдавались в эксплуатацию новые жилые комплексы, построенные в рамках программы «Развитие регионов-2020». В общей сложнос­ти ключи от новеньких квартир получили сотни кызылординских семей. Поздравляя счастливчиков-новоселов, руководитель региона отметил, что впервые в Приаралье сдается сразу столь значительное количество новых многоэтажных жилых домов и глубоко символично, что их заселение совпало с народным праздником – Днем Первого Президента РК.

Еще одно торжество состоялось неподалеку от центрального ста­диона, вокруг которого стремительно разрастается спортивный городок. В него уже вошли современный теннисный центр, спорт­комплекс с ледовой ареной, центр национальных видов спорта, а в праздник он пополнился новым объектом – физкультурно-оздоровительным комплексом спортивных единоборств и силовых видов спорта «Тарлан».

Посвятили кызылординцы Дню Первого Президента и множество других интересных и радостных мероприятий. Кроме того, в праздничный день аким Кызылорды Нурлыбек Налибаев навестил ветеранов Великой Отечественной войны, вручив им благодарственные письма и подарки. Тепло поздравил он и молодых мам в городском родильном доме, в котором 1 декабря на свет появились 8 новорожденных кызылординцев.