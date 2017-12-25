​Подарки к празднику

В главный праздник страны у кызылординцев заметно прибавилось поводов для хорошего настрое­ния и гордости за родной город. С ранней весны и практичес­ки до поздней осени областной центр был превращен в огромную строительную площадку: возводились новые жилые массивы и другие социальные объекты, реконструировались инженерные коммуникации сис­тем водоснабжения и отвода, теплоносители, продолжилась газификация окраин, была приведена в порядок и проезжая часть большинства улиц.

Старт череде торжественных открытий был дан в пригородном поселке Белколь. В минувшем году к нему пришла реконструи­рованная, весьма комфортная четырехполосная дорога, а в текущем – природный газ. На выделенные из областного бюджета почти 400 млн тенге была обустроена вся необходимая инфраструктура, а газоводы подвели к 630 домам. Поздравить жителей поселка с вводом в строй централизованной системы газоснабжения прибыла большая праздничная процессия во главе с акимом области Крымбеком Кушербаевым и градоначальником Нурлыбеком Налибаевым.

– За последние годы в областном центре реализованы масштабные проекты, направленные на обеспечение комфортной жизни горожан – строились дороги, объекты водо- и газоснабжения и другие. До этого были газифицированы пригородные населенные пункты – Тасбогет, Кызылжарма и Талсуат, а сегодня мы подали газ в поселок Белколь. Реализация таких крупных проектов стала возможна благодаря нашей независимости и поддержке Главы государства, – отметил, поздравляя сельчан, Крымбек Кушербаев.

По традиции, благодаря колоссально возросшим темпам реализации программы развития жилищного строительства и в нынешний праздник не обошлось без новоселий. На этот раз счастливчиками стали многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями, ветераны войны и сироты, получившие заветные ключи от 210 квартир в двух новых арендных домах по ул. Жаппасбай-батыра.

– В текущем году нам удалось решить одну из главных проблем областного центра – ликвидировать все аварийные дома, переселив их жителей в новые. Всего же за последние четыре года в областном центре были построе­ны 12 микрорайонов, в которых проживает свыше 7 тысяч человек. Кроме того, мы начали строи­тельство нового города на левом берегу Сырдарьи, – подчеркнул, вручая ключи новоселам, руководитель области.

Посетила праздничная делегация и торжество, посвященное открытию новой поликлиники на 400 посещений в смену. Она, кстати, впервые в нашей стране построена на основе государственно-частного партнерства на средства частного инвестора (ТОО «ALEXEY SULTAN AKHMED») и дополнительного финансирования из бюджета в рамках заказа на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи.

Поздравляя собравшихся со знаменательным праздником и вводом в строй поликлиники, Крымбек Кушербаев рассказал о значимых достижениях региона в укреплении материально-технической базы местных медучреждений в последние годы. В частности, подчеркивалось, что во всех районах области построены новые современные поликлиники, говорилось о значительных средствах, направленных на оснащение больниц, в том числе уникальным оборудованием.

Много теплых слов прозвучало на торжественной церемонии из уст вице-министра здравоохранения Алексея Цоя, отметившего символичность открытия поликлиники, построенной в рамках государственно-частного партнерства. Он напомнил о приоритетности развития частной медицины в модернизации системы здравоохранения, заметив, что соответствующие задачи обозначены Главой государства в Плане нации «100 конкретных шагов».

Новый, хорошо оснащенный медицинский объект, располагающий отделением диагностики, собственной лабораторией и дневным стационаром, сможет существенно повысить качество медобслуживания населения, разгрузив другие учреждения первичного звена. Поликлиника охватит медпомощью около 46 тыс. кызылординцев.