Подарки к празднику

Легендарная артистка исполнила известные и горячо любимые песни «Ахау, керім», «Ақ мандайлым», «Песнь Оскара» из оперы Верди «Бал-маскарад». Выступили на концерте и знаменитые ученики Бибигуль Тулегеновой – Дана Таласбекова, Талгат Кузембаев, Максат Макулбеков, Толкын Забирова и другие.

А на центральной площади кызылординцы чествовали отличившихся работников учреждений культуры региона. Аким области Крымбек Кушербаев вручил им почетные грамоты и благодарственные письма. Приятные подарки в честь праздника приготовили местные власти и всем районным отделам культуры – они получили оснащенные современным концертным оборудованием автомобили «Зерде».

Юрий ЛИ

фото Александра КОЧЕРЕЩЕНКО