Подарки ко Дню учителя: казахстанцев предупредили о новой схеме мошенничества

Граждан призывают быть бдительными и не попадаться на уловки аферистов

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры предупреждает граждан о новой мошеннической схеме, распространяемой в преддверии Дня учителя, сообщает Kazpravda.kz

По данным зарубежных источников, злоумышленники присылают ссылки на поддельные сайты с выгодными предложениями подарков для педагогов.

Для обмана мошенники с помощью искусственного интеллекта создают картинки несуществующих товаров, а вместо продавца покупателю отвечает чат-бот.

Такие сайты похожи на настоящие магазины, но после оплаты покупатель рискует остаться без денег и подарка.

Чтобы защитить себя, не переходите по ссылкам и не звоните по номерам из подозрительных уведомлений, не сообщайте пароли, PIN-коды, CVV-коды банковских карт и коды подтверждения из SMS. Не вносите предоплату, пока не убедитесь в подлинности сайта и надежности продавца, проверяйте информацию о заказах через официальный сайт или приложение продавца, открывая их самостоятельно.



Если вы уже передали данные карты или заметили подозрительное списание, незамедлительно свяжитесь с банком, заблокируйте карту и сообщите о случившемся в полицию.