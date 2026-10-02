Подарки ко Дню учителя: казахстанцев предупредили о новой схеме мошенничества

Граждан призывают быть бдительными и не попадаться на уловки аферистов
Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры предупреждает граждан о новой мошеннической схеме, распространяемой в преддверии Дня учителя, сообщает Kazpravda.kz
По данным зарубежных источников, злоумышленники присылают ссылки на поддельные сайты с выгодными предложениями подарков для педагогов.
Для обмана мошенники с помощью искусственного интеллекта создают картинки несуществующих товаров, а вместо продавца покупателю отвечает чат-бот.
Такие сайты похожи на настоящие магазины, но после оплаты покупатель рискует остаться без денег и подарка.
Чтобы защитить себя, не переходите по ссылкам и не звоните по номерам из подозрительных уведомлений, не сообщайте пароли, PIN-коды, CVV-коды банковских карт и коды подтверждения из SMS. Не вносите предоплату, пока не убедитесь в подлинности сайта и надежности продавца, проверяйте информацию о заказах через официальный сайт или приложение продавца, открывая их самостоятельно.
Если вы уже передали данные карты или заметили подозрительное списание, незамедлительно свяжитесь с банком, заблокируйте карту и сообщите о случившемся в полицию.