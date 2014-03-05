Подарки матерям

Как сообщили в столичном управлении занятости и социальных программ, помощь предназначена семьям, имеющим четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, многодетным матерям, награжденным подвесками «Күміс алқа», «Алтын алқа», членам постоянно действующих комиссий совета ветеранов. Общая сумма выплат составляет более 23 млн. тенге.

В соответствии с Законом РК «О государственных наградах в РК» обладательницей почетной подвески «Күміс алқа» является мать, родившая и воспитавшая шестерых детей. Подвеска «Алтын алқа» вручается матери семерых детей.

Полина ФЕДОРОВА