Подарки моногородам

Культура
683

09В рамках государственно-частного партнерства «Казцинком» для хореографических коллективов Риддера закуплены также красивые сценические костюмы, а в главном досуговом культурном заведении Зыряновска отремонтированы кровля и система водоснабжения.

Только в нынешнем году дома культуры Риддера и Зыряновска получили в виде спонсорской помощи около 30 млн. тенге. Работники управлений культуры этих моногородов считают, что без внимания и поддержки компании «Казцинк» вряд ли удалось бы сохранить вышеназванные социальные объекты в том виде, в котором они служат сегодня горожанам.

В целом в социальном меморандуме на 2013 год заложены десятки социальных проектов, многие из которых уже реализованы. Это оснащение современным оборудованием медицинских учреждений двух моногородов, строительство детских садов, благоустройство территорий, а также финансирование культурных и спортивных мероприятий. Всего до конца текущего года ТОО «Казцинк» вложит в соцпроекты региона 2,6 млрд. тенге.

Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область

Популярное

Все
В Астане прошел закрытый показ фильма «Жамбыл. Жаңа дәуір»
В Улытау обсудили планы по строительству АЭС
Тысячи деревьев высадили в Мангистауской области
Проблемы в организации питания в школах и детсадах связаны с частой сменяемостью поставщиков
Мусор можно просто не покупать
Почти 300 человек приняли участие в восстановлении Парка культуры и отдыха после паводка
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Больница начинается с приемного покоя
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Глава государства обозначил серьезные вопросы в сфере туризма
Все начинается с сервиса. Качественный продукт должен иметь приемлемую стоимость, а пока все наоборот
Чем лучше учишься, тем лучше рабочее место
Ушел из жизни Мурат Ауэзов
Уникальный музей боевой техники открылся в Конаеве
В Конаеве открылся летний лагерь для особенных детей
Здесь трудятся «правильные» пчелы
Экспонаты трогать разрешается!
В спорте нет границ
Когда лучше один раз увидеть...
Точки роста на карте страны
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
В Актюбинской области отремонтируют 866 км автодорог
На премьер-министра Дании напали в Копенгагене
Германия ввела контроль на границе на время чемпионата Европы по футболу
Интерес инвесторов к разведке металлов растет
В Петропавловске мать с тремя детьми получила ключи от нового дома
Онкологические организации получили свыше 30 млрд тенге необоснованной прибыли – Минздрав
Roland Garros: Швёнтек – самая молодая четырехкратная чемпионка турнира
Читать книги, учить стихи, ходить в кино…
Укреплять инклюзивность на госслужбе
Roland Garros: Зверев сыграет с Алькарасом в финале
В Астане обсудили продвижение госязыка как средства межэтнического общения
Как Казахстан развивает молочное производство
Спецтехнику для уборки улиц на 3 млрд тенге приобрели в Актобе
ИТРовцев признали виновными в гибели шахтеров
Участок проспекта Момышулы частично закроют в связи с ремонтом в Астане
Министр культуры и информации встретилась участниками Молодежного театрального форума
Где же она, последняя инстанция?
Паводки: новый микрорайон вырос в СКО
Автомобильные пункты пропуска на границе с КНР будут закрыты 10 июня
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Консолидация и развитие
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
У Ватикана есть процедура для проверки сообщений о сверхъестественном
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии

Читайте также

В Астане прошел закрытый показ фильма «Жамбыл. Жаңа дәуір»
Выдающийся ученый Николай Ядринцев познакомил великого русс…
Казахстанский фильм «Талак» режиссера Данияра Саламата попа…
За 11 лет The Spirit of Tengri объединил артистов из 90 стр…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]