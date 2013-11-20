Подарки моногородам

В рамках государственно-частного партнерства «Казцинком» для хореографических коллективов Риддера закуплены также красивые сценические костюмы, а в главном досуговом культурном заведении Зыряновска отремонтированы кровля и система водоснабжения.

Только в нынешнем году дома культуры Риддера и Зыряновска получили в виде спонсорской помощи около 30 млн. тенге. Работники управлений культуры этих моногородов считают, что без внимания и поддержки компании «Казцинк» вряд ли удалось бы сохранить вышеназванные социальные объекты в том виде, в котором они служат сегодня горожанам.

В целом в социальном меморандуме на 2013 год заложены десятки социальных проектов, многие из которых уже реализованы. Это оснащение современным оборудованием медицинских учреждений двух моногородов, строительство детских садов, благоустройство территорий, а также финансирование культурных и спортивных мероприятий. Всего до конца текущего года ТОО «Казцинк» вложит в соцпроекты региона 2,6 млрд. тенге.

Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область