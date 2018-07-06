​Подарки на юбилей

В честь 20-летия Астаны в регио­не вводятся новые социальные объекты, спортивные сооружения, производства. И это наблюдается не только в областном центре, но и во всех 12 районах. Скажем, только в одном Хромтау произошло сразу несколько важных событий, приуроченных к этой знаменательной дате. В пригородном селе Дон распахнула двери новая школа на 600 мест. Стоимость проекта – 1,4 млрд тенге. В трехэтажном здании, состоящем из двух учебных блоков, созданы все условия для обучения и развития творчес­ких способностей учащихся. Все кабинеты оснащены Интернетом, мультимедийным оборудованием. Есть библиотека, два спортивных и актовый залы, столовая, кабинеты химии, биологии, физики, информатики и лингафонный кабинет новейшей модификации. Во дворе обустроены площадки для игры в футбол, баскетбол, беговая дорожка, установлены теннисные и шахматные столы.

Здание старой школы решено обустроить под детский сад. Стоит отметить, что в области строится в общей сложности 26 школ, 13 из которых будут сданы в экс­плуатацию до конца текущего года. В церемонии открытия нового объекта в селе Дон принял участие вместе с главой региона Бердыбеком Сапарбаевым председатель Совета менеджеров Евразийской группы Александр Машкевич. Приезд его в Хромтаус­кий район был связан в канун Дня столицы с еще одним знаменательным событием – 80-летием Донского горно-обогатительного комбината.

В рамках празднования двойного юбилея в городе были вручены ключи новоселам от новой 120-квартирной многоэтажки. Это уже девятый по счету дом, построенный для горняков в рамках жилищной программы ERG, которая реализуется с 2006 года. За это время приобрели собственную крышу над головой порядка 500 семей. Стоимость квад­ратного метра в новостройке составляет около 118 тыс. тенге. Квартиры выделены в аренду с правом выкупа под низкую процентную ставку в тенге сроком до 20 лет. Это стало возможным благодаря президентской прог­рамме «Нұрлы жер» и подписанию соглашения с Казахстанской ипотечной компанией. Оформление жилья будет производиться в рамках госпрограммы развития регионов до 2020 года. Обладателями 28 трехкомнатных, 87 двухкомнатных и 5 однокомнатных квартир стали молодые и квалифицированные специалисты комбината.

В программе торжества на цент­ральной аллее города состоялось открытие фонтанов. Здесь же на тему «Астане – 20 лет» прошла выставка детских рисунков в рамках акции «Бақытты бала». Восьми детишкам-сиротам были вручены сертификаты по 1,5 млн тенге для пополнения их личных счетов в АО «Жилстройсбербанк», еще шестерым многодетным семь­ям – ноутбуки.

Активно поддерживая прог­рамму «Туған жер», инициированную Главой государства, спонсоры внесли весомую лепту в реконструкцию центрального стадиона «Горняк». Это тоже стало приятным подарком для хромтаусцев к юбилею столицы. Возведен новый спортивный двух­этажный комплекс с тренажерными залами, душевыми, помещениями для атлетов и тренеров общей площадью 672 кв. м. На трибунах стадиона установлены новые современные сиденья. На основе меморандума о социальной ответственности бизнеса, заключенного между акиматом области и Евразийской группой, на территории спортсооружения в нынешнем году футбольное поле также будет полностью реконструировано, его обновят искусственным покрытием, на стадионе установят современную звуковую систему и LED-экраны. Решено, что это спортивное сооружение станет основной базой для тренировок и подготовки профессиональных спортсменов из молодежного футбольного клуба области. По случаю юбилея столицы и 80-летия ДГОКа на стадионе состоялось главное торжество, которое собрало тысячи хромтаусцев. За высокие достижения лучшие работники были награждены почетными грамотами акима области, сертификатами. Кульминацией праздника стало вручение десяти передовым работникам комбината ключей от новеньких легковых автомобилей.