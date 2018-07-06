Свежий выпуск
​Подарки на юбилей
Жубаныш Байгуринов, Актюбинская область

В честь 20-летия Астаны в регио­не вводятся новые социальные объекты, спортивные сооружения, производства. И это наблюдается не только в областном центре, но и во всех 12 районах. Скажем, только в одном Хромтау произошло сразу несколько важных событий, приуроченных к этой знаменательной дате. В пригородном селе Дон распахнула двери новая школа на 600 мест. Стоимость проекта – 1,4 млрд тенге. В трехэтажном здании, состоящем из двух учебных блоков, созданы все условия для обучения и развития творчес­ких способностей учащихся. Все кабинеты оснащены Интернетом, мультимедийным оборудованием. Есть библиотека, два спортивных и актовый залы, столовая, кабинеты химии, биологии, физики, информатики и лингафонный кабинет новейшей модификации. Во дворе обустроены площадки для игры в футбол, баскетбол, беговая дорожка, установлены теннисные и шахматные столы.

Здание старой школы решено обустроить под детский сад. Стоит отметить, что в области строится в общей сложности 26 школ, 13 из которых будут сданы в экс­плуатацию до конца текущего года. В церемонии открытия нового объекта в селе Дон принял участие вместе с главой региона Бердыбеком Сапарбаевым председатель Совета менеджеров Евразийской группы Александр Машкевич. Приезд его в Хромтаус­кий район был связан в канун Дня столицы с еще одним знаменательным событием – 80-летием Донского горно-обогатительного комбината.

В рамках празднования двойного юбилея в городе были вручены ключи новоселам от новой 120-квартирной многоэтажки. Это уже девятый по счету дом, построенный для горняков в рамках жилищной программы ERG, которая реализуется с 2006 года. За это время приобрели собственную крышу над головой порядка 500 семей. Стоимость квад­ратного метра в новостройке составляет около 118 тыс. тенге. Квартиры выделены в аренду с правом выкупа под низкую процентную ставку в тенге сроком до 20 лет. Это стало возможным благодаря президентской прог­рамме «Нұрлы жер» и подписанию соглашения с Казахстанской ипотечной компанией. Оформление жилья будет производиться в рамках госпрограммы развития регионов до 2020 года. Обладателями 28 трехкомнатных, 87 двухкомнатных и 5 однокомнатных квартир стали молодые и квалифицированные специалисты комбината.

В программе торжества на цент­ральной аллее города состоялось открытие фонтанов. Здесь же на тему «Астане – 20 лет» прошла выставка детских рисунков в рамках акции «Бақытты бала». Восьми детишкам-сиротам были вручены сертификаты по 1,5 млн тенге для пополнения их личных счетов в АО «Жилстройсбербанк», еще шестерым многодетным семь­ям – ноутбуки.

Активно поддерживая прог­рамму «Туған жер», инициированную Главой государства, спонсоры внесли весомую лепту в реконструкцию центрального стадиона «Горняк». Это тоже стало приятным подарком для хромтаусцев к юбилею столицы. Возведен новый спортивный двух­этажный комплекс с тренажерными залами, душевыми, помещениями для атлетов и тренеров общей площадью 672 кв. м. На трибунах стадиона установлены новые современные сиденья. На основе меморандума о социальной ответственности бизнеса, заключенного между акиматом области и Евразийской группой, на территории спортсооружения в нынешнем году футбольное поле также будет полностью реконструировано, его обновят искусственным покрытием, на стадионе установят современную звуковую систему и LED-экраны. Решено, что это спортивное сооружение станет основной базой для тренировок и подготовки профессиональных спортсменов из молодежного футбольного клуба области. По случаю юбилея столицы и 80-летия ДГОКа на стадионе состоялось главное торжество, которое собрало тысячи хромтаусцев. За высокие достижения лучшие работники были награждены почетными грамотами акима области, сертификатами. Кульминацией праздника стало вручение десяти передовым работникам комбината ключей от новеньких легковых автомобилей.

Популярное

Все
Вор-карманник каждый день выходил на "работу" в автобусы Алматы (видео)
Брошенных детенышей косули нашли в Павлодарской области
12-летний мальчик погиб на детской площадке в Рудном
Популярный миф о кофе развеяла врач-сомнолог
История одной симфонии повторилась спустя 250 лет в столице Казахстана
Токаев высказался о фактах оскорбительного отношения к госсимволам Казахстана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 июня
Казахстан занял неожиданное место в группе Лиги наций после первого тура
Применивших электрошокеры к казахстанским туристам сотрудников полиции уволили в Узбекистане
Флаг, герб и гимн Казахстана воплощают в себе мечты наших предков – Токаев
Чиновника оштрафовали почти на 30 миллионов тенге в Актау
Победителей номинации "Патриот года" наградили в Нур-Султане
Объявленный в розыск за хищение 1,1 млрд тенге предприниматель задержан в Алматы
Хорошо, что тогда не было интернета – Султанов о создании флага Казахстана
Отличникам военных вузов вручили офицерские погоны в Нур-Султане
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
"Попросила телефон позвонить": миллионный кредит оформила на гостью жительница ВКО
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Назарбаев высказался о действиях Токаева во время январских событий
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
Пять человек насмерть отравились в Павлодарской области
"Группа мужчин избила сотрудников кафе в Талдыкоргане": полиция прокомментировала видео
Как матери семерых детей удается возглавлять республиканскую общественную приемную партии "AMANAT"
Как обстоят дела с сахаром на рынках Нур-Султана
"У меня свои счета со Сталиным": воспоминания о Санджаре Джандосове
Неизвестная жидкость убила шестого человека в Павлодарской области
Пациентка ужаснулась состоянию коек в больнице в Акмолинской области – видео
Арыстанбек Мухамедиулы взят под стражу
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 28 мая
Школьник разбился на мотоцикле в Алматинской области
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны

Читайте также

Свежий выпуск
Двигать науку вперед
Свежий выпуск
С размахом и на высоком уровне отпраздновали в республике М…
Свежий выпуск
Флаг – это святое!
Свежий выпуск
Юбилей с размахом

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]