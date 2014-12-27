Свежий выпуск Подарки от Президента и поздравления победителям

В канун Нового года с 26 по 30 декабря 2014 года по всей стране пройдет беспрецедентная Общенациональная акция Президента Казахстана по поддержке ветеранов Великой Отечественной войны.

Каждого из 5 115 ветеранов войны, проживающих в республике, лично посетят акимы областей, городов и районов и вручат им поздравление, а также новогодний подарочный набор от имени Главы государства, сообщила пресс-служба Президента.

Кроме того, по поручению Нурсултана Назарбаева утвержден специальный План мероприятий по празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. В День защитника Отечества, 7 Мая 2015 года, планируется проведение юбилейного торжественного военного парада с участием Главы государства.