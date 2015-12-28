Подарки вручит Дед Мороз

Дина МАХАМБЕТОВА
фото Юрия Беккера
Письма обработаны членами специальной комиссии, подарки с пожеланиями от Деда Мороза направлены в регионы страны. По сообщению пресс-службы АО «Казпочта», вручать их будут сотрудники компании, партнеры и представители СМИ, переодетые в Деда Мороза и Снегурочку. В каждом письме к Деду Морозу – детская непосредственность и вера в новогодние чудеса. Среди просьб малышей – подарить им планшеты, спортивные велосипеды, сотовые телефоны... 8-летний Расул из Алматы мечтает о роботе и машине с сигналом, а также о киндер-сюрпризе для сестренки.

А еще ребята хотели бы получить путевку на Президентскую елку или побывать на экскурсии в столице. Такое желание выразил, к примеру, 13-летний воспитанник детского дома из Акмолинской области Казбек.

Очень трогает, что дети хотят не только подарков для себя, но помощи их близким, нуждающимся в медицинской помощи. К примеру, девочка Айнур из малоимущей семьи просит у новогодних волшебников протезы для своей мамы. И отрадно, что на эту просьбу откликнулись добрые люди в лице спонсора М. Донгулова. Часть детских просьб размещена на портале www.post.kz.

Большая часть подарков будет вручена до Нового года. Оставшиеся поступят до 13 января. «К сожалению, мы получили 257 писем без обратного адреса и не можем ответить отправителям», – комментирует пресс-служба ведомства.

Напоминаем, что в преддверии Нового года в центральных отделениях Казпочты в областных центрах республики, а также в сети ТРЦ «Мега» в городах Астана, Алматы и Актобе размещены специальные почтовые ящики для писем Деду Морозу.

Партнерами акции выступили ДБ АО «Банк Хоум Кредит», АО «Казахинстрах», «СИНЭК», Samsung Electronics, «Beeline Казахстан», журнал OYLA, Alina Paint, Henkel и другие.

Помогут цифровые технологии
Возглавили мировой зачет
Визуальный голос общества
В центре внимания – редкоземельные материалы
Для усиления практической направленности проектов ООН
Победный настрой спортсменов
Армейцы проявляют силу духа
Ответственное и осознанное участие
Контуры энергетического будущего
Малая гидроэнергетика: не навредить экологии
Золото завоевала инспектор СОБРа
Когда яблони цветут
Внедрять системы раннего оповещения
Стартовал чемпионат «BabySkills Атырау – 2026»
В шаге от элиты
От гражданской активности – к развитию сельских территорий
ЖКХ: есть конкретные результаты модернизации
Основной закон и экономическая политика государства
Технологии отправляют в прошлое рутинные профессии
Проект по Каспию востребован
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Серебро с золотым отливом
Система управления наукой будет реформирована
Новую дорогу к Волчьему водопаду строят в Актюбинской области
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Новая ТЭЦ в Кызылорде дала первый ток
И станут ровными дороги
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Ожидается строительство еще двух заводов
В гостях у Димаша Ахмедовича
Правобережные улицы в Астане перекроют из-за дорожных работ
«Sarqyrama Fest» собрал тысячи участников в Актюбинской области
Сборная Казахстана победила на мировом первенстве по рапиду
Топливные муки земледельцев
Эксперимент удался: клубнику в Атырау выращивают в промышленных объёмах
Стартовал проект Ondeu
Волонтеры поддержали республиканскую акцию по сохранению культурного наследия
Укрепление координации и взаимодействия
Как «Аладдин» покорил сердца школьников
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

