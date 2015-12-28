Подарки вручит Дед Мороз

фото Юрия Беккера
Письма обработаны членами специальной комиссии, подарки с пожеланиями от Деда Мороза направлены в регионы страны. По сообщению пресс-службы АО «Казпочта», вручать их будут сотрудники компании, партнеры и представители СМИ, переодетые в Деда Мороза и Снегурочку. В каждом письме к Деду Морозу – детская непосредственность и вера в новогодние чудеса. Среди просьб малышей – подарить им планшеты, спортивные велосипеды, сотовые телефоны... 8-летний Расул из Алматы мечтает о роботе и машине с сигналом, а также о киндер-сюрпризе для сестренки.
А еще ребята хотели бы получить путевку на Президентскую елку или побывать на экскурсии в столице. Такое желание выразил, к примеру, 13-летний воспитанник детского дома из Акмолинской области Казбек.
Очень трогает, что дети хотят не только подарков для себя, но помощи их близким, нуждающимся в медицинской помощи. К примеру, девочка Айнур из малоимущей семьи просит у новогодних волшебников протезы для своей мамы. И отрадно, что на эту просьбу откликнулись добрые люди в лице спонсора М. Донгулова. Часть детских просьб размещена на портале www.post.kz
Большая часть подарков будет вручена до Нового года. Оставшиеся поступят до 13 января. «К сожалению, мы получили 257 писем без обратного адреса и не можем ответить отправителям», – комментирует пресс-служба ведомства.
Напоминаем, что в преддверии Нового года в центральных отделениях Казпочты в областных центрах республики, а также в сети ТРЦ «Мега» в городах Астана, Алматы и Актобе размещены специальные почтовые ящики для писем Деду Морозу.
Партнерами акции выступили ДБ АО «Банк Хоум Кредит», АО «Казахинстрах», «СИНЭК», Samsung Electronics, «Beeline Казахстан», журнал OYLA, Alina Paint, Henkel и другие.