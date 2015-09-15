Подарки знатокам Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область

Молодежный ресурсный центр Егиндыкольского района в честь празднований Дня семьи провел «Семейные старты», посвятив их 550-летию Казахского ханства. В них приняли участие 10 молодых семей района. Помимо эстафеты их ждала занимательная викторина по вопросам истории Казахстана, а также современной истории нашей республики. В итоге этого захватывающего конкурса первое место жюри присудило семье из районного центра во главе с Александром Шелелем. Вторыми стали армовирцы Гукриевы, а третьими – жанаконусовцы Ахмедины. Победители и призеры получили ценные подарки.



