​Подарок актрисы

1139
Раушан Шулембаева

Лицо ее всегда украшала добрая улыбка, а речь – умные, прекрас­ные мысли. Так вспоминают о великой актрисе все, кому посчастливилось повстречаться с ней, соприкоснуться с ее ярким талантом и красивой душой. В честь юбилея Хадишы Букеевой (1917–2011) Центральный государственный архив Республики Казахстан совместно с Центральным государственным музеем готовят документальную выставку.

Заместитель генерального директора Центрального госархива Марзия Жылысбаева рассказывает, что материалы личного фонда Хадишы Букеевой – это подарок актрисы. 9 февраля 1968 года она принесла на государственное хранение свои документы и фотографии. В результате научно-технической обработки из россыпи бумаг были сформированы 7 разделов, 160 единиц хранения. Это тексты ролей, фотографии актрисы в разных спектаклях, семейные фото и снимки с ­друзьями, рукописи, письма, личные документы, отзывы о постановках, стихи, посвященные актрисе, афиши, депутатские удостоверения Букеевой, дневники. Самые первые документы датируются 1931 годом.

– Мало кто знает, что Хадиша Букеева поначалу не связывала свою жизнь с искусством и после школы поступила в медицинский институт, – продолжила Марзия Ганиевна. – Справка о том, что «тов. Букеева Х. с 1 сентября 1933 г. по 23 января 1934 г. обучалась на 1-м курсе Казмединститута в г. Алма-Ате», хранится в нашем архиве.

Начальник отдела по работе с архивами и историко-документальными коллекциями личного происхождения Анара Аширова рассказала:

– Первый том личного фонда начинается с предисловия, где рассказывается, что будущая народная артистка СССР родилась в январе 1917 года в семье крестьянина-бедняка, жили они в Таловском районе Западно-Казахстанской области. Рано оставшись без родителей, в 1919–1933 годах она воспитывалась в детских домах города Оренбурга и Кзыл-Ординской области. В 1933-м поступила на подготовительное отделение Казахского медицинского института, но любовь к пению и танцам не­удержимо влекли ее. И вечерами юная Хадиша стала выступать в Казахском радиокомитете. А в 1934-м, забрав документы из мединститута, успешно сдала экзамены по актерскому мастерству в казахскую студию Ленинградского государственного техникума сценических искусств. Позднее его переименовали в Ленинградский театральный институт им. А. Островского. Среди ее педагогов были такие знаковые в театральном мире фигуры, как Василий Меркурьев, Ирина Мейерхольд, дочь выдаю­щегося режиссера Всеволода Мейерхольда, режиссер Ольга Пыжова. О них Хадиша Букеева всегда вспоминала с благодарностью и, как записала в 1968 году составитель описи, принимая документы от актрисы, «поддерживает творческую связь до настоящего времени».

Далее в предисловии говорится: «Букеева Хадиша является одной из первых казашек, получивших высшее театральное образование. После учебы в числе 30 актеров была направлена в Чимкентский областной казахский театр». Выпускники Ленинградской студии привезли классический репертуар, среди них «Слуга двух господ» Гольдони, «Коварство и любовь» Шиллера, «Поздняя любовь» Островского. А в годы войны красавицу Хадишу пригласили в театр им. Моссовета, эвакуи­рованный в Чимкент. Снималась актриса и в кино, среди значимых творческих достижений называют созданный ею впервые в истории казахского советского искусства образ современницы: в 1940-м на экраны вышел фильм «Райхан» по сценарию Мухтара Ауэзова, где главную роль сыграла Хадиша.

Новая страница в творческой биографии актрисы начинается с переезда в Алма-Ату в 1942 году. Точнее, с выступлений в Казахском академическом театре драмы. Работа с лучшим теат­ральным коллективом страны стала для нее хорошей школой сценичес­кого искусства. Правительство высоко оценило заслуги Хадишы Букеевой. В 1944 году ей присвои­ли звание заслуженной артистки, через два года – народной артистки Казахской ССР, а в 1966-м она удостоилась высшего звания народной артистки СССР. На готовящейся выставке как раз будет представлена телеграмма от Шакена Айманова, где он поздравляет Хадишу с высоким званием.

Среди экспонатов есть такие интересные документы, как рукопись, написанная самой актрисой, на тему воспитания актера-гражданина, дневниковые записи, которые она делала во время поездок в Англию и страны Юго-Восточной Азии. Выступая в Алма-Ате перед выпускниками школ 1952 года, Хадиша Букеева признавалась, что нет лучше профессии артиста: «Создавая сценические образы бесправной Катерины из «Грозы» Островского, талантливого горного инженера Сауле из пьесы «Дружба и любовь» Абишева, Лизы из «Победителей» Чирскова и многие другие, я стремилась как можно правдивее и глубже раскрыть внутренний мир своих героинь».

Популярное

Все
Каждому школьнику – безграничные возможности
Событие особой значимости
Музыка, объединившая народы
Господдержка помогла фермерам
Как ИИ помогает педагогам
Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана
Мастер-класс мирового уровня
На кортах Китая и США
Энергетический переход – не самоцель, а инструмент
Цифровизация становится новой национальной идеей
Уроки большого спорта
Первый звонок прозвучал не везде
«Барыс» побеждает на старте сезона
Бронзовый прыжок
Шестью победами завершил Казахстан пятый день чемпионата мира по боксу
Наращивая промышленную мощь
Внимание каждому региону
Техническое обновление – не только вызов, но и новые возможности
Созидательный потенциал духовной дипломатии
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
35 школ Атырауской области остались без директоров
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Смена графика работы в Астане: что изменится
Съемки международного музыкального проекта Димаша стартуют в Казахстане
Токаев и Сюэсян открыли в онлайн-режиме новый завод в Жамбылской области
Фильм Qaitadan стартует в казахстанском кинопрокате
Какой будет погода в сентябре для казахстанцев
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Сабина Алтынбекова будет играть за казахстанский клуб
Астана принимает VI Континентальный форум спортсменов ОСА
Завершения долгостроя добились в селе Алматинской области
Токаев выступил на заседании казахско-китайского Делового совета в Пекине
Тяньцзинь – Пекин: как визит Токаева усилил позиции Казахстана в Евразии
В Пекине началось 8-е заседание казахско-китайского Делового совета
Род-Айленд ввел «налог на Тейлор Свифт»
Комплексность и стратегический взгляд: чем отличалась позиция Токаева на саммите ШОС в Китае
Шестилетнего мальчика с ножом сняли на видео в Астане
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
День строителя
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Сегодня – День спорта

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]