Лицо ее всегда украшала добрая улыбка, а речь – умные, прекрас­ные мысли. Так вспоминают о великой актрисе все, кому посчастливилось повстречаться с ней, соприкоснуться с ее ярким талантом и красивой душой. В честь юбилея Хадишы Букеевой (1917–2011) Центральный государственный архив Республики Казахстан совместно с Центральным государственным музеем готовят документальную выставку.

Заместитель генерального директора Центрального госархива Марзия Жылысбаева рассказывает, что материалы личного фонда Хадишы Букеевой – это подарок актрисы. 9 февраля 1968 года она принесла на государственное хранение свои документы и фотографии. В результате научно-технической обработки из россыпи бумаг были сформированы 7 разделов, 160 единиц хранения. Это тексты ролей, фотографии актрисы в разных спектаклях, семейные фото и снимки с ­друзьями, рукописи, письма, личные документы, отзывы о постановках, стихи, посвященные актрисе, афиши, депутатские удостоверения Букеевой, дневники. Самые первые документы датируются 1931 годом.

– Мало кто знает, что Хадиша Букеева поначалу не связывала свою жизнь с искусством и после школы поступила в медицинский институт, – продолжила Марзия Ганиевна. – Справка о том, что «тов. Букеева Х. с 1 сентября 1933 г. по 23 января 1934 г. обучалась на 1-м курсе Казмединститута в г. Алма-Ате», хранится в нашем архиве.

Начальник отдела по работе с архивами и историко-документальными коллекциями личного происхождения Анара Аширова рассказала:

– Первый том личного фонда начинается с предисловия, где рассказывается, что будущая народная артистка СССР родилась в январе 1917 года в семье крестьянина-бедняка, жили они в Таловском районе Западно-Казахстанской области. Рано оставшись без родителей, в 1919–1933 годах она воспитывалась в детских домах города Оренбурга и Кзыл-Ординской области. В 1933-м поступила на подготовительное отделение Казахского медицинского института, но любовь к пению и танцам не­удержимо влекли ее. И вечерами юная Хадиша стала выступать в Казахском радиокомитете. А в 1934-м, забрав документы из мединститута, успешно сдала экзамены по актерскому мастерству в казахскую студию Ленинградского государственного техникума сценических искусств. Позднее его переименовали в Ленинградский театральный институт им. А. Островского. Среди ее педагогов были такие знаковые в театральном мире фигуры, как Василий Меркурьев, Ирина Мейерхольд, дочь выдаю­щегося режиссера Всеволода Мейерхольда, режиссер Ольга Пыжова. О них Хадиша Букеева всегда вспоминала с благодарностью и, как записала в 1968 году составитель описи, принимая документы от актрисы, «поддерживает творческую связь до настоящего времени».

Далее в предисловии говорится: «Букеева Хадиша является одной из первых казашек, получивших высшее театральное образование. После учебы в числе 30 актеров была направлена в Чимкентский областной казахский театр». Выпускники Ленинградской студии привезли классический репертуар, среди них «Слуга двух господ» Гольдони, «Коварство и любовь» Шиллера, «Поздняя любовь» Островского. А в годы войны красавицу Хадишу пригласили в театр им. Моссовета, эвакуи­рованный в Чимкент. Снималась актриса и в кино, среди значимых творческих достижений называют созданный ею впервые в истории казахского советского искусства образ современницы: в 1940-м на экраны вышел фильм «Райхан» по сценарию Мухтара Ауэзова, где главную роль сыграла Хадиша.

Новая страница в творческой биографии актрисы начинается с переезда в Алма-Ату в 1942 году. Точнее, с выступлений в Казахском академическом театре драмы. Работа с лучшим теат­ральным коллективом страны стала для нее хорошей школой сценичес­кого искусства. Правительство высоко оценило заслуги Хадишы Букеевой. В 1944 году ей присвои­ли звание заслуженной артистки, через два года – народной артистки Казахской ССР, а в 1966-м она удостоилась высшего звания народной артистки СССР. На готовящейся выставке как раз будет представлена телеграмма от Шакена Айманова, где он поздравляет Хадишу с высоким званием.

Среди экспонатов есть такие интересные документы, как рукопись, написанная самой актрисой, на тему воспитания актера-гражданина, дневниковые записи, которые она делала во время поездок в Англию и страны Юго-Восточной Азии. Выступая в Алма-Ате перед выпускниками школ 1952 года, Хадиша Букеева признавалась, что нет лучше профессии артиста: «Создавая сценические образы бесправной Катерины из «Грозы» Островского, талантливого горного инженера Сауле из пьесы «Дружба и любовь» Абишева, Лизы из «Победителей» Чирскова и многие другие, я стремилась как можно правдивее и глубже раскрыть внутренний мир своих героинь».