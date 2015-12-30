Подарок болельщикам Аскар БЕЙСЕНБАЕВ

Несмотря на погоду – а в Астане царит настоящий природный коллапс, связанный с гололедом, метелью и сильнейшим бураном – истинные болельщики почти заполнили 12-тысячный стадион и до последней минуты поддерживали своих любимцев. Наверное, именно этот фактор сыграл на то, что представители казахстанской команды бились до конца и подарили настоящий праздник своим поклонникам в преддверии Нового года.



Следующий матч также состоится в Астане, но уже 3 января 2016 года против «Югры» из Ханты-Мансийска. Пожелаем же удачи нашим хоккеистам!