​Подарок для «мушкетеров»

– Это стало возможным благодаря управлению физической культуры и спорта города Алматы, Федерации фехтования Рес­публики Казахстан, – рассказал директор РКС Амалбек Тшанов. – Более 21 миллиона тенге было выделено на закупку оборудования и инвентаря для спортсменов. Здесь 5 фехтовальных дорожек. Они сделаны из электропроводящего материала. Уколы и удары, нанесенные спортсменами, фиксируются лампами на электрическом аппарате. Главное преимущество в том, что полная компьютеризация исключает всякие ошибки. Это позволит нам выйти на новый уровень развития в этом виде спорта.

– Очень рад, что наши дети получили еще один подарок, – сказал в своем выступлении на открытии зала генеральный секретарь Национального олимпийского комитета страны Сакен Мусайбеков. – Здесь будут заниматься самые одаренные фехтовальщики. Мы всегда мечтали и мечтаем о том, что и среди «мушкетеров» у нас появятся свои чемпионы мира, Олимпийских игр. И я верю, что это свершится совсем скоро. Ведь в Азии с нами уже считаются. Примером могут служить успехи Дмитрия Алексанина. Кстати, он воспитанник Республиканского колледжа спорта.

Нам остается добавить, что в Алматы было 2 фехтовальных зала, оборудованных по международным стандартам. К ним теперь добавился еще один. Здесь будут заниматься не только студенты и учащиеся колледжа, но и представители других спортивных школ города, культивирующие не только фехтование, но и современное пятиборье.