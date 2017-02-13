​Подарок к юбилею Асанали

Главную роль в картине сыгра­ет Народный артист СССР и Казахстана Асанали Ашимов, которому в нынешнем году исполняется 80 лет. Он же является и автором идеи фильма, где рассказывается о старике-философе Агатае, уединенно живущем в степи. Жена героя давно умерла, ни детей, ни родственников нет. Но Агатай не опускает рук, жизнь его полна забот и трудов. Он ухаживает за своим скромным хозяйством и как может бережет и охраняет те места, где родился и вырос. И еще одно доброе дело совершает старик: усыновляет сбежавшего из детского приюта ребенка, случайно забредшего в домик на холме. Постепенно 70-летний Агатай и 10-летний Бобек становятся близкими, родными людьми.

Асанали Ашимов предложил Хуату Ахметову снять картину о степном философе три года назад. С того момента было написано несколько вариантов сценария в разных жанрах, но ни один из них не устраивал мэтра.

– В них не было того, что я хотел донести до зрителя, – говорит актер. – Поэтому мы с Хуатом долго искали драматурга. Им стал Одельша Агишев. Они вместе с режиссером написали сценарий по мотивам тюркских легенд и сказаний.

У актера и режиссера уже есть опыт совместной работы в картине «Кто вы, господин Ка?», где Асанали Ашимов сыграл главную роль.

– С Асеке в той картине было тяжело в сценарный и подготовительный период – он слишком требовательный, – признается Хуат Ахметов. – Но как только начинались съемки, более ответственного, дисциплинированного актера я не видел...

Сейчас картина с условным назва­нием «В тени ветвей над косогором» находится в подготовительном периоде: идет работа по подбору актеров, изготовлению реквизита и постройке декораций. Начало съемок на берегу Или под Капчагаем запланировано на май-июнь 2017 года. Премьера картины предположительно состоится в ноябре.