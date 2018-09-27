​Подарок к юбилею

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Чингиз Ташенов, Акмолинская область

В прошлом году старое деревянное здание было уничтожено огнем. Реакция на происшествие последовала незамедлительно: по инициативе Управления делами Президента РК было принято решение построить новую большую современную мечеть. И менее чем через год в поселке возвели красивое архитектурное здание.

Строительство мечети началось в январе, и благодаря финансовой поддержке Фонда развития предпринимательских инициатив Управления делами Президента РК этот проект успешно реализован.

Несомненно, новая мечеть станет архитектурным украшением поселка. Ее отличают необычная форма, красивый фасад, уютный интерьер, большая внутренняя территория, способная вместить 250 человек. Общая площадь мечети поч­ти 1 700 кв. м. В трех­этажном здании два молельных зала – мужской и женский, библиотека, кабинет имама, зал для поминальных и праздничных обедов на 140 мест. Для удобства верующих на территории вокруг здания построена парковка, разбиты клумбы, выложены пешеходные дорожки.

Остается добавить, что мечеть построена под надзором Духовного управления мусульман Казахстана и передана в его управление. Возведение социального объекта доверили одной из крупнейших строительных компаний страны. Объект является частью большого архитектурного комп­лекса, куда войдут еще здания «Променад» и Конгресс-холл.

В торжественной церемонии открытия мечети приняли участие Верховный муфтий Казах­стана Серикбай кажы Ораз, аким области Малик Мурзалин, руководитель аппарата Управления делами Президента РК Азамат Амиргалиев. Здесь собрались сот­ни верующих, жителей поселка, для которых после традиционной процедуры разрезания ленточки провели экскурсию по зданию.

По единодушному мнению жителей поселка, новая мечеть станет не просто культовым сооружением, но и еще одним объектом культурного наследия Бурабая, который отражает современный уклад жизни наших граждан и духовно-нравственные ценности нашего народа.

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