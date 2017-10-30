​Подарок к юбилею

Престижной международной премии «Хрустальная пирамида» в ходе состоявшегося в Моск­ве XVIII Международного саммита HR-директоров России и стран СНГ удостоено управление обу­чения и развития персонала ТОО «Казцинк», занявшее 2-е мес­то в номинации «Корпоративное обу­чение года-2017». Кроме того, исполнительный директор по административным вопросам компании Андрей Лазарев удос­тоен Гран-при в номинации ­«HR-руководитель года-2017».

Мероприятие собрало более 400 руководителей по управлению персоналом, экспертов в области развития человеческого капитала, представителей госучреждений, специалистов исследовательских организаций, ведущих школ бизнеса. Примечательно, что лауреатами этой премии, учрежденной оргкомитетом саммита в 2011 году для распространения лучшего опыта управления персоналом, становились HR-проекты и HR-руководители нефтяной компании «Лукойл», госкорпорации «Рос­атом», энергетического холдинга «РусГидро» и многих других ведущих корпораций.

Управление обучения и развития персонала компании «Казцинк» в номинации «Корпоративное обучение года-2017» представило несколько направлений работы.

– Это система обучения для руководителей разного уровня – от Школы мастеров до Школы директоров, работа с резервом, сотрудничество с учебными заведениями и другие, – рассказала начальник учебно-методического отдела управления Наталья Слободская.

По ее словам, применяемый в ТОО «Казцинк» метод модульно-компетентностного подхода к обучению рабочих является, и это подтвердили эксперты, уникальным как для предприятий Казахстана, так и в России. Достаточно сказать, что соперниками компании по номинации были около 20 крупнейших промышленных предприятий. В том числе такие гиганты, как «Северсталь», «Газпром».

– Компания «Казцинк» постоянно расширяет круг возможностей для людей, стимулируя их быть ответственными, обучаться, расти по карьерной лестнице, реализовывать творческие способности, пользоваться возможностями дополнительного заработка, – рассказал Андрей Лазарев. – Вместе с тем мы понимаем, что в современных условиях требования к HR-службам возрастают. Они должны стать центром взаимодействия с работниками по множеству вопросов, находить в людях самые ценные профессиональные качества, предлагать возможности для того, чтобы каждый работник мог реализовать себя максимально эффективно для личного успеха и достижения общих целей компании.

Символично, что почетную наг­раду «Казцинк» получил в год своего 20-летия.

– Несомненно, признание коллег из СНГ и столь престижная награда – заслуга огромного коллектива, – подчеркнул исполнительный директор по административным вопросам. – Мы накопили уникальный опыт, который по достоинству оценен на международном уровне. Отличный подарок к юбилею для дружной семьи казцинковцев.