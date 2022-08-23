Подарок малой родине

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Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область

Сегодня сельские населенные пункты развиваются благодаря не только государственным программам, но и посильному вкладу самих сельчан.

В селе Ажибай Казталовского района появилась новая спортивная площадка. Поле для мини-футбола построил бизнесмен, уроженец села Абзал Насиоллаулы, выделив на это 13 млн тенге собственных средств. Заодно провел благоустройство прилегающей территории. Вокруг поля есть освещение, установлены скамейки для болельщиков.

Это уже второй большой подарок для земляков. Предприниматель приурочил его к Году детей, объявленному в стране. А два года назад при его спонсорской поддержке в Ажибае открылся фельдшерско-акушерский пункт.

В селе, где проживают свыше 1 100 человек, действуют детсад и школа с интернатом, в которой учатся 210 детей. Поле для мини-футбола – здесь первая спортивная площадка. Не меньше детей рады новому спортивному объекту взрослые – теперь у ребятни есть отличное место для здорового досуга.

Сразу же после торжественного открытия состоялся дружеский матч между командами сельских округов района, где особое внимание уделяют развитию спортивной инфраструктуры.

На сегодня в 22 селах организовано 25 футбольных площадок. В 2021-м построены и сданы в эксплуатацию малые футбольные поля в селах Саралжын и Абиш стоимостью свыше 8 млн тенге каждое. В текущем году планируется построить аналогичные площадки в селах Жалпактал, Копкутыр, Комекши, Жас. На эти цели в бюджете предусмотрено 58 млн тенге. Недавно в райцентре появилась современная площадка Street Workout, подана бюджетная заявка на строительство еще одной в селе Бостандык.

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