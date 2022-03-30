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Подарок особенным детям
Портнягина Наталия
корреспондент

В Уральске состоялось новоселье центра «Асыл Мирас» по поддержке детей с расстройствами аутистического спектра.

На сегодня он стал ­крупнейшим из центров, созданных в рамках программы «Аутизм. Мир один для всех», реализуемой Фондом Булата Утемуратова.

Расстройства аутистического спектра (РАС) – это целая группа различных состояний. Способности и потребности людей с аутизмом отличаются и могут со временем меняться. Некоторые люди с РАС могут жить самостоятельно и продуктивно, другие же нуждаются в пожизненном уходе и поддержке. Научно обоснованные социально-психологические мероприятия могут скорректировать эти состояния, улучшив навыки общения и социального поведения.

По данным Всемирной организации здравоохранения, приблизительно один ребенок из 160 в мире страдает от РАС. Однако ученые считают этот показатель усредненным. Так, неизвестно, насколько широко распространены РАС в странах с низким и средним уровнем дохода. Соглас­но результатам некоторых исследований, эти цифры гораздо выше и показывают неуклонный рост распространенности. По статистике, опубликованной Центром по контролю заболеваемости (США) в декабре прошлого года, сегодня РАС встречается у одного из 44 детей в возрасте восьми лет. Цифры еще более впечатляют, если вспомнить, что исследования превалентнос­ти аутизма начали проводить в мире с 1966 года. Двадцать лет назад РАС считались редким нарушением развития и регис­трировалось всего 2–6 случаев на 10 тыс. детей.

Казахстан в этом плане не исключение. За последние семь лет число выявленных случаев аутизма у детей выросло в пять раз.

Программа «Аутизм. Мир один для всех» реализуется в стране Фондом Булата Утемуратова с 2015 года. За это время открыто 10 центров, более 11 тыс. детей уже получили квалифицированную помощь совершенно бесплатно. Чтобы обеспечить доступ казахстанских детей к лучшим мировым практикам в рамках подготовки специалистов, фонд сотрудничает с международными экспертами по РАС. В их числе Marcus Autism Center в Атланте и Kasari Lab при Калифорнийском университете.

В Уральске первый аутизм-центр «Асыл Мирас» был открыт фондом в 2018 году в партнерстве с западноказахстанским общественным объединением «Байтерек». С детьми с особыми потребностями организация работает более десяти лет. За четыре года специалисты «Байтерека» обучились современным эффективным методикам коррекции аутизма и активно внедряли полученные знания для помощи западноказахстанским семьям.

По словам руководителя ОО «Байтерек» Меруерт Санкаевой, если на момент открытия первого аутизм-центра в области на учете стояли 162 ребенка, то сегодня их порядка 650.

По мере улучшения качества диагностики и повышения выявляемости РАС в раннем возрасте созрела необходимость в расширении деятельности ­аутизм-центра.

Акимат области выделил помещение площадью почти 700 кв. м в недавно сданном жилом доме. При поддержке спонсоров проведен ремонт. Фонд оснастил центр необходимым оборудованием, мебелью, а также подобрал и обучил специалистов. Как отметила директор аутизм-центра Дилара Салыхова, минимальный курс рассчитан на три месяца, это три часа занятий в неделю. Развитие жизненных, социальных, речевых, коммуникационных и других навыков будет осуществляться через игры. Центр работает по шести основным коррекционным программам. Чтобы выбрать оптимальную из них, проводится диагностика ребенка. Сейчас уже набраны 50 детей. В год программами интервенции будут охвачены более 600 детей.

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