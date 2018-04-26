​Подарок от ассамблеи

Инициатива и непосредственное воплощение социального объекта принадлежит западноказахстанским ассамблейцам, взявшим под свое крыло маленький поселок, в котором проживают 80 семей.

По словам заместителя председателя АНК ЗКО Гайсы Капакова, акция была организована на средства членов ассамблеи, каждый из которых внес свой личный вклад. Участие в высадке деревьев принял и председатель областной АНК, аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов, который попросил сельчан бережно относиться и ухаживать за зелеными насаждениями.

В парке, получившем название «Достык» – «Дружба», высажено 340 деревьев, в том числе саженцы разных сортов яблонь и тополя. Члены АНК ЗКО на собственные средства закупили железные ограждения, брусчатку для пешеходной дорожки, чернозем, саженцы и цветы для разбивки цветочной аллеи. Строительные работы также провели своими силами.

Для жителей села Оркен появление парка стало большой и приятной неожиданностью. Проект стал одним из конкретных шагов в реализации программы «Туған жер».