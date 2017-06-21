Подарок от чемпиона

Наталья Рыжкова, Караганда
Современный игровой комп­лекс «Жулдызай» из пяти разноцветных пластиковых горок вырос в родном дворе знаменитого боксера GGG. Такой подарок детям из 480 квартир сделал сам чемпион мира среди профессио­налов. Участием в программе «Туған жер» Геннадий Головкин поддержал инициативу Главы государства. Его поступок стал примером для успешных и неравнодушных людей в регионе.

Праздника детвора ждала с особым нетерпением и приближала его как могла: еще шли работы, а они тянули взрослых во двор. И те выходили, помогали строителям, чем могли: кто дорожку из брусчатки выкладывал, кто убирал мусор. И желанный для сотни ребятишек день настал. С концертом прибыли участницы ансамбля «Нурбике» ДК Майкудука и клоунская группа. Ученики начальных классов родной для Геннадия 65-й школы пришли отрядом. На вопрос «А вы знаете, кто такой Головкин?» звонко протянули: «Да-а-а!» Оказалось, в школе есть портрет чемпиона.

В центре внимания жителей 14-го микрорайона оказалась обычная для Майкудука панельная пятиэтажка. Здесь 20 лет ­назад родился и жил с братьями и родителями Геннадий Головкин.

– Вот их окна, на первом этаже. Они ходили в этот детсад, правда, его в 90-е разобрали. Здесь же в школу пошли и спортом начали заниматься, – рассказывали соседи-старожилы, хорошо помнящие неразлучных двойняшек Гену и Макса.

– Братья – единое целое. Но маленькими уже различались: Максим – нежный, кроткий, а Гена – крепкий, защитник, – вспоминает воспитатель детского сада Нина Лепеха. – По сути, мама их одна поднимала, отец был все время занят. Елизавете Сергеевне и ее сестре Кате надо сказать спасибо за такое правильное воспитание детей. Мальчишки поднялись благодаря занятиям спортом.

По словам соседей, они теперь смотрят абсолютно все бои Головкина. Нина Михайловна держится за сердце и жалуется, что «испереживалась» за земляка в его поединке с американцем:

– То Гена всегда с первых минут раз! – и со всеми расправился. А тут бьется, бьется, бедный, и конца нет. К счастью, все хорошо закончилось – победил!

Из непринужденного общения становится ясно, что благодаря Головкину число поклонников и знатоков бокса в одном только Майкудуке растет от боя к бою в геометрической прогрессии, а что уж говорить в масштабах страны?! Головкин показал, как надо относиться к малой родине, то же звучало на торжественном открытии в выступлениях акима Октябрьского района и представителей городского маслихата. Уже 10 успешных предпринимателей поддержали инициативу прославленного земляка. Его игровой комплекс – четвертый и самый крупный среди детских площадок и аттракционов района. И это только начало.

Каждый желающий может преобразить двор, где родился и вырос, считают в акимате. Есть договоренность с предприятиями города по предос­тавлению игровых комплексов по себестоимости. В районе недавно стартовала программа «Чистый двор». Это значит, что любовь к родине может проявляться не только в спонсорской помощи, но и в благоустройстве, санитарной очистке территории, озеленении. Ударную инициативу своих жителей город готов поддержать техникой и организацией концерта, как это было у дома № 11.
Обещано, что в трех самых активных дворах будут установлены игровые площадки.

Можно не сомневаться, что жители старых пятиэтажек, окружающих новую детскую площадку, будут следить за целостностью дорогого для них подарка. Тем более что их двор вошел в число 50, подлежащих обустройству на следующий год. А еще акимат Октябрьского района планирует установку дворовых спортивно-оздоровительных комплексов для взрос­лых. И может быть, в одном из таких скромных дворов вырас­тет новый чемпион мира?

