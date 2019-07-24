​ Подарок от чемпионки

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Михаил Тё, Тараз

В Таразе состоялась торжест­венная церемония открытия объекта. Новые качели, горка, песочница и многое другое появились во дворе одного из многоэтажных жилых домов микрорайона «Жансая». Как выяснилось, долгое время здесь вместе со своей дочерью жила сама известная спортсменка, поэтому и выбор пал именно на этот двор.

Бывшие соседи с трепетом и особой теплотой отзываются о спортсменке и гордятся тем, что когда-то жили рядом с чемпионкой, известной на весь мир. Для их детей она служит ярким примером сильного и волевого человека, который, несмотря на физический недуг, смог добиться в жизни многого благодаря своим стараниям и трудолюбию.

– После победы на Паралимпиаде меня спросили, чего бы я хотела больше всего. И я не задумываясь ответила, что давно мечтаю о собственном доме, ведь постоянно спускаться и подниматься на третий этаж инвалиду-колясочнику было уже невыносимо, – вспоминала Зульфия Габидуллина.

Сюрприз для нее в виде нового дома не заставил себя долго ждать, и это был момент, когда ее многолетняя мечта осущест­вилась. На сей раз пловчиха решила сделать ответный дар родному городу.

А все началось с просьбы местных жителей по возможности помочь восстановить детскую площадку, которая в то время уже давно находилась в плачевном состоянии. Однако, как призналась чемпионка, восстановлению она не подлежала. И тогда она решила построить ее с нуля, но с уклоном на спорт. Именно поэтому здесь появились еще и турники, брусья и другие металлические конструкции, а также асфальтированная территория для катания на роликах и поле для игры в мини-футбол и баскетбол.

Заместитель акима города Кенжебек Олжабай отметил, что проект реализован в рамках направления «Туған жер» ­программы «Рухани жаңғыру», и, безусловно, это большой вклад в развитие родного края. Он также сообщил, что площадь универсальной спортивной площадки составляет 6 х 20 м, где дети могут заниматься не только баскетболом, мини-футболом, но и другими видами спорта.

Местные жители не скрывали радости, выражая слова благодарности Зульфие Габидуллиной за щедрый подарок.

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