​Подарок от Государства Кувейт

Медицинские пункты были построены при помощи Комитета мусульман Азии в Казахстане – это благотворительная организация Кувейта, при поддержке которой реализовано множество проектов в Южно-Казахстанской области. Новые объекты стали подарком к 25-летию Независимости Казахстана. К слову, открытие еще нескольких медицинских пунктов планируется в 2017 году.

На церемонию открытия посол отправился в Толебийский район Южно-Казахстанской области, в села «Жіңішке» и «Қостөбе». ­Дипломат выразил искреннюю признательность руководству области за поддержку гуманитарной деятельности и за теплый прием. Посол Кувейта восхитился гостеприимством казахского народа, и в частности жителей региона, а также поздравил казахстанцев с 25-й годовщиной Независимости.

В детском доме дипломат побывал на экскурсии и был приглашен на концерт, организованный детьми к празднику. Директор детского дома Н. Тастыбаева вручила послу благодарственное письмо и выразила наилучшие пожелания ему и народу Кувейта.

Владимир ОСИПОВ

На свободу по амнистии

В Казахстане будут амнистированы 28 тыс. граждан, об этом было заявлено вчера в Астане на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций. В обсуждении Закона «Об амнистии в связи с 25-летием Независимости Республики Казахстан» приняли участие депутаты Мажилиса Парламента Нурлан Дулатбеков и Канат Мусин, представитель Генеральной прокуратуры Серикбай Еримбетов.

Как отмечали спикеры, для отдельных категорий осужденных появится возможность применения процедуры замены неотбытой части срока наказания штрафом или ограничением свободы. Предусматривается прекращение производства по всем уголовным делам, не рассмотренным судами, по уголовным проступкам и по преступлениям небольшой тяжести. Законом очерчен круг лиц, которые подпадают под амнистию, и тех, кто не может рассчитывать на этот акт милосердия со стороны государства. Среди последних, в частности, террористы и экстремисты.

«Исполнение закона будет проводиться в течение шести месяцев со дня его введения в действие. Предполагается, что амнистия кос­нется около 28 тысяч граждан. Из них на свободу выйдет порядка 1 500 человек», – отметил Серикбай Еримбетов.

Александра ВЛАСОВА

Благодаря поддержке меценатов

Еще один благотворительный магазин «За спасибо» открылся в Буландынском районе Акмолинской области.

Произошло это событие благодаря активной поддержке местных предпринимателей-меценатов, руководителей ТОО «ХПП «Арна», ТОО «Сарытомар», ТОО «Макинский элеватор», магазина «Азия» и владельца торгового дома «Рамазан», предоставившего на безвозмездной основе помещение для магазина. Свою лепту внес­ла и бизнесвумен из Щучинска Екатерина Жукова.

На церемонии открытия магазина 36 многодетным и малообес­печенным семьям были вручены продуктовые наборы, обувь и мягкие игрушки. Подарочные пакеты были предусмотрены и для тех, кто не смог прийти на праздничное мероприятие.

В магазине имеются одежда для взрослых и детей, обувь, продукты питания. Реализовать социальную инициативу – открыть для поддержки малоимущих, многодетных семей магазины, где в качестве платы служит простое человеческое спасибо – предложили члены регионального совета деловых женщин. Подобный проект действует уже в пяти регионах области.

Чингиз ТАШЕНОВ

Добрые дела

В год 25-летия Независимости РК в Актюбинской области состоялось более 380 благотворительных мероприятий, в рамках которых около 20 тыс. человек получили поддержку на общую сумму свыше 160 млн тенге. В том числе была оказана помощь малообеспеченным и многодетным семьям, детям-инвалидам, матерям-одиночкам в приобретении одежды, продуктов питания, улучшении бытовых условий... На 7 млн тенге пополнены счета детей-сирот в Жилстройсбербанке.

Частные и государственные медицинские организации оказали бесплатную стоматологическую помощь по протезированию 200 актюбинцев. В Актобе были открыты два «Магазина добрых дел», где меньше чем за 6 месяцев полностью одели к осени и зиме детей из 4 500 малообеспеченных семей. Звезды казахстанской эстрады, такие как Кайрат Нуртас, группы «МузАРТ» и «Братья Жугунусовы», дали благотворительные концерты.

На днях к этому списку присоединились обладатель Гран-при международного конкурса «Славянский базар» Димаш Кудайбергенов, певец Ерболат Кудайбергенов и группа «Алашжолы», принявшие участие в благотворительном концерте во Дворце спорта «Коныс». Все собранные от мероприятия средства также будут переданы на решение социальных проблем нуждающихся в помощи актюбинцев.

Женис БАЙТУРИН

Диагноз за минуты

Кызылординский областной медицинский центр в рамках программы модернизации системы здравоохранения получил от местных властей очередную новинку. В действующий при лечебнице офтальмохирургический центр доставлен высокотехнологичный оптический когерентный томограф, первый в регионе. На закупку произведенного в Японии уникального диагностического оборудования из областного бюджета было выделено 79 млн тенге.

По словам заведующего офтальмохирургическим центром Сакена Шильманова, оптическая когерентная томография – один из самых эффективных методов исследования глазных структур. Новое оборудование позволяет получать исчерпывающую информацию обо всех слоях сетчатки, оценить ее структуру и другие данные, важные для постановки точного диагноза, а также выявлять на ранних стадиях патологии. Выгодно отличает оптическую томографию и бесконтактный метод диагностики, исключающий травмирующее вмешательство, при этом и сама процедура исследований требует всего несколько минут.

В церемонии приемки уникального оборудования принял участие заместитель акима области Руслан Рустемов. Тепло поздравив коллектив с юбилеем Независимости страны и расширением возможностей по оказанию качественной медицинской помощи, он вручил за заслуги в развитии медицины ряду специалистов центра почетные грамоты и благодарственные письма акима области.

Юрий ЛИ