​Подарок от консульства

«Мы очень рады такому подарку, – отметила директор учебного заведения Асем Ауельбаева. – У нас учатся более 900 школьников. В их числе – дети из малообеспеченных и многодетных семей, а также ребята, которые живут довольно далеко от школы. Теперь у них есть оборудованная комната, где, дожидаясь родителей, а также во время перемен они смогут играть и отдыхать».

Эта школа находится в низине, куда сошли большие массы грязеселевого потока. Полностью затопило подвал, частично – первый этаж. Благодаря помощи городских властей, экстренных и коммунальных служб, а также сотням волонтеров к началу занятий в учебном заведении были устранены все последствия селя.

«Мы не смогли остаться в стороне от беды и постарались оказать школе посильную помощь», – отметила генеральный консул ФРГ в Алматы Ренате Шимкорайт. Меценатов школьники отблагодарили музыкально-поэтическим концертом.