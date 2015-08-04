Подарок от мангистаусцев

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Михаил ТЁ, Тараз
фото пресс-службы акимата Мангистауской области
При поддержке других регионов страны ведется работа по благоустройству улиц, строительству скверов, разбивке аллей… Подарком от мангистаусцев станет новый сквер перед гостиницей «Тараз».
На его разбивку из бюджета Мангистауской области выделено 50 млн тенге. Подрядчиком определено ТОО «Алимжан компани». По словам бригадира таразской строительной фирмы Талгата Баяхметова, работы, начатые в конце апреля, близятся к завершению.
– Очень много времени заняла подготовка территории двора гостиницы к строительству. Пришлось в прямом смысле попотеть, – говорит Т. Баяхметов. – Благоустраивавшие территорию десятилетия назад рабочие не пожалели стройматериалов, в частности цемента. Почти шесть недель ушло, чтобы убрать прежнее асфальтобетонное покрытие.
Двор гостиничного дома украсят фонтан, юрта и стена с барельефом, будут использованы возможности ландшафтного дизайна.
– Фонтан имеет необычную форму, – рассказывает художник Александр Дорошенко, работающий над проектом. – По эскизу предусмотрены три белых паруса, соединенные между собой в виде пирамиды. Они олицетворяют портовую область, сделавшую подарок городу. В середине фонтана установят большой выложенный из уланбельского крас­ного камня кувшин, из горловины которого будет вытекать вода. Кроме того, по две струи будут подаваться с боковых стенок бассейна.
Работа по строительству бассейна уже завершена, осталось доделать центральную композицию и подвести воду. Уже сегодня будущий фонтан выглядит весьма респектабельно. Особый визуальный эффект придают использованные материа­лы – мангистауский известняк и кордайский красный гранит. Кстати, в вечернее время фонтан будет подсвечен подводными софитами.
А в центре будущего сквера возвышается красивая белая юрта.
– Это дань уважения традициям и прошлому, – говорит старший специалист ТОО «Алимжан компани» Нурбек Камшыбаев. – В былые времена наши предки жили в подобных юртах – наиболее удобных для кочевья домах. Кстати, при возведении этой юрты также использовался мангистауский известняк, имеющий уникальное свойство становиться крепче от перепадов температуры.
Юрта имеет традиционно низкий дверной проем, чтобы посетители сделали своего рода поклон в знак почтения дому, перед тем как в него войти. Стены каменного жилища украсят выгравированные узоры. Дневной свет будет проходить сквозь шесть врезанных окон, которых, к слову, в настоящей юрте нет. При наступлении темноты будет включаться искусственная подсветка. Для этого специально подготовлены четыре внутренних и такое же количество внешних прожекторов. Внутри юрты установят скамейки, так что она будет выполнять и функ­цию беседки.
Строители приступают к возведению стены с барельефом, изображающим исторические сцены эпохи Казахского ханства. Она будет иметь полукруглую форму, и при ее строительстве тоже используют белый ракушечный камень из Мангистауской облас­ти. Общую композицию дополнят четыре декоративные горки, выполненные в виде каменных насыпей с использованием валунов из местных скальных пород. Они будут служить своеобразными цветниками.
Нурбек Камшыбаев уверен, что сквер понравится таразцам и гостям города.
– На данный момент выполнено порядка 85% объема работ, – говорит он. – На объекте трудятся 30 человек. Задействованы экскаватор, автокран, грейдеры, самосвалы и другая техника. Предстоит завершить укладку брусчатки на дорожках, установить скамейки, урны, парковые светильники. Через три-четыре дня параллельно займемся посадкой газонной травы и около 150 саженцев хвойных и декоративных деревь­ев. Планируем завершить работу к 20 августа.
Надо отметить, что также запланировано и обновление фасада самой гостиницы «Тараз».

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