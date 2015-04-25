Свежий выпуск Подарок от «Тип-Топыча» Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

Этот экспериментальный театр будет работать, используя программы «Самопознания» и методику Монтессори. Родители детей при необходимости смогут получать консультации специалистов – педиатра и детского психолога.

Премьерным стал спектакль «Как лиса гусенка Гошу утащила» по мотивам сказки Нины Гернет. Режиссер-постановщик этого кукольного представления Олеся Крылова при непосредственном участии самих малышей создала чудесную атмосферу сказочного мира. Помогли ей в этом художник-постановщик Наталья Менщикова, музыкальный оформитель Владимир Овчинников, ведущая спектакля Людмила Ивахненко, а также артисты – Андрей Шаповалов, Ольга Полевода, Сергей Минаков, Елена Черникова и Мария Айт­кенова, мастерски исполнившие роли Гусенка, Ежика, Лисы, Зайчонка и Аленки.

Сказка-игра для самых маленьких зрителей не только принесла им огромное эмоциональное удовольствие, но и позволила самим помогать героям театрального действа. Ведь глупый и неповоротливый гусенок Гоша совершенно никого не слушался, от чего и попадал в различные неприятные ситуации и не раз мог стать вкусным обедом для хитрой лисы. Но ребятам, разумеется, удалось спасти Гошу, и сказка закончилась счастливо.

Надо сказать, что эта интерактивная пьеса-игра много лет возглавляет списки самых успешных кукольных спектаклей для детей. Главный режиссер театра Ольга Луцива и единственный опытный кукольник в труппе Виктор Крылов признались, что освоить работу с ростовыми и обычными кук­лами было непросто, но все старались, работали с интересом и энтузиазмом. Добавим, что в театре всегда с особым вниманием относятся к проблемам воспитания подрастающего поколения и созданию детского репертуара. Теперь раз в квартал маленьких театралов будут ждать премьеры. Желаем артистам и кукле-талисману театра «Тип-Топычу» успехов на новом поприще!



