По поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Дворцу школьников в Алматы в подарок был передан новый школьный автобус, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

На нем планируется возить детей на различные конкурсы, соревнования и фестивали.

«Автобус отвечает всем современным требованиям и рассчитан для комфортной езды, в том числе для поездок на дальние расстояния при различных погодных условиях. Помимо систем кондиционирования и отопления, автотранспорт оснащен 4 камерами видеонаблюдения, кнопкой оповещения водителя об остановке, пандусом для людей с особыми потребностями и др.», – рассказали в акимате.

Также во время визита во Дворец школьников Президент поручил акимату Алматы до 15 декабря 2023 года в рамках модернизации обсерватории Дворца школьников обеспечить установку современного профессионального телескопа.

Напомним, 21 марта 2022 года в ходе рабочего визита в Алматы Президент Казахстана посетил Дворец школьников. Глава государства подарил Дворцу школьников автобус, а также учебный телескоп последнего поколения, управляемый с мобильного устройства.