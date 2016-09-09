​Подарок ремесленникам

«Счастливая семья – благополучное общество». На площади в 10 тыс. кв. метров разместился многофункцио­нальный коммерческий центр, где каждая семья может приобрести для своего дома предметы быта – от посуды до мебели, сделанной казахстанскими и мангистаускими предприятиями. Параллельно открыл свои двери некоммерческий социально ориентированный проект «Сделано в Казахстане, сделано в Мангистау» – «Өнер Land».

Автор проекта и ее реализатор – предприниматель Ирина Беляева. Начинала она на заре становления независимости страны с коммерческого киоска. Проект является ярким примером роста социальной ответственности мангистауского предпринимательства. На протяжении нескольких лет является участником государственных программ «Дорожная карта бизнеса» и программы по поддержке обрабатывающих отраслей «Даму-Ондирис».

– Это социальный, некоммерческий проект. Мы созывали хендмейщиков, людей с ограниченными возможностями, даже привлекали продукцию людей из мест лишения свободы. Здесь на 400 квадратах действуют два проекта. Во-первых, представлены работы, которые сделаны своими руками, причем 80% из них авторства местных жителей. Второй проект – это студия творчества для проведения мас­тер-классов. Это место для родителей и их детей. Чтобы ребенок начал ценить труд, он должен сделать что-то своими руками. После этого он может осознать, насколько важна работа каждого. К слову, эта зона свободна от Wi-Fi. Что касается Центра для дома и семьи «Счастливая семья – благополучное общество», то он создан для местных производителей продукции. Мы занимаемся импортозамещением. Постепенно вытесняем привозную и выставляем продукцию, произведенную здесь и на территории Казахстана. Потому что, в первую очередь, это рабочие места и налоги в государство, что обеспечивает наше с вами благополучие, – говорит Ирина Беляева.

Каждый уголок из 400 кв. мет­ров занят оригинальными изделиями ручной работы. Выставить свои работы приехали 60 ремесленников из Актау, Астаны, Алматы и Актобе. И это только начало. Проект ориентирован на людей с ограниченными возможностями и ремесленников из отдаленных населенных пунктов, которые также смогут на очень выгодных условиях продавать произведения своего труда и творчества.

– Сегодня благодаря мерам господдержки, которые оказываются в рамках государственных программ «Дорожная карта бизнеса-2020», «Даму-Ондирис», «Дорожная карта занятости», мы стали свидетелями открытия объекта, который вобрал все эти инструменты в себя. Это не просто многофункциональный коммерческий центр, это еще объект с достаточно высокой социальной ответственностью. Центр предназначен для людей с ограниченными возможностями, творческих людей, для тех, кто умеет красиво и с любовью делать вещи. К сожалению, до этого не было площадки, где все можно было показать и реализовать. Этот проект позволил создать дополнительно 150 рабочих мест. Если эту цифру умножить на коэффициент семейности, а в Мангистау­ской области с ее интенсивными темпами роста населения и высокой рождаемостью – пять человек на одну семью, то это возможность улучшить свое благополучие для семисот жителей нашей области, – подчеркнула заместитель акима Мангистауской области Шолпан Ильмуханбетова.

Любой мастер может арендовать полку или целый ряд. При этом аренда ее будет стоить от 1 000 до 3 500 тенге. Есть здесь и комната отдыха для рукодельниц.

– Рукодельницы Мангистау всегда собирались на ярмарках. Это очень трудно и затратно как по времени, так и деньгам. Сейчас благодаря этому центру у нас появилось время заниматься творчеством, не отвлекаясь на рекламу, сбор мастеров, аренду. Мы с мастерами планируем проводить мастер-классы, акции, заниматься совместным творчеством. Очень удобно, что в любой момент жители и гости могут прийти сюда и купить эксклюзивную вещь, которая не имеет повторений, – рассказывает Инна Петросян, рукодельница.

В Мангистауской области большой популярностью пользуются инструменты государственной поддержки. Так, на сегодня в Мангис­тауской области работает 48 165 действующих субъектов малого и среднего предпринимательства, что по сравнению с прошлым годом больше на 1,2%. За первое полугодие текущего года на 5,1% увеличилась численность занятых в малом и среднем предпринимательстве. Сегодня их 103 969 человек. Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве от общего числа экономически активного населения области составила 37,2%.

На сегодня Региональным координационным советом одобрено 105 проектов на общую сумму 3 845,4 млн. тенге в рамках Единой программы поддержки и разития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020». В прошлом году одобрение получили всего 53 проекта на сумму 3 327,5 млн. тенге. 79% из них – проекты предпринимателей г. Жанаозен и районов области.