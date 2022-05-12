Подарок спортсменам

В Усть-Каменогорске открылся современный центр настольного тенниса, отвечающий стандартам ITTF.

Общая площадь спортивного сооружения почти 10 тыс. кв. м. Две арены на 32 и 18 столов имеют покрытие Enlio, позволяющее проводить турниры международного уровня. Есть места и для зрителей, в целом на 360 человек.

Как пояснили в областном управлении физкультуры и спорта, в структуру центра также входят диспансер с возможностью проведения физиотерапии, две раздевалки, финские сауны, тренажерный зал с оборудованием на все группы мышц.

– На базе центра организована детско-юношеская спортшкола, – рассказали в управлении. – Здесь также могут заниматься люди с особыми потребностями – для них созданы все условия.

Настольный теннис – один из самых популярных видов спорта как в республике, так и в Восточном Казахстане. На сегодня в регионе действуют 450 теннисных секций, в которых занимаются 11 тыс. спортсменов.