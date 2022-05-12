Свежий выпуск Подарок спортсменам 12 мая 2022 г. 1:42 Галина Вологодская В Усть-Каменогорске открылся современный центр настольного тенниса, отвечающий стандартам ITTF. Общая площадь спортивного сооружения почти 10 тыс. кв. м. Две арены на 32 и 18 столов имеют покрытие Enlio, позволяющее проводить турниры международного уровня. Есть места и для зрителей, в целом на 360 человек. Как пояснили в областном управлении физкультуры и спорта, в структуру центра также входят диспансер с возможностью проведения физиотерапии, две раздевалки, финские сауны, тренажерный зал с оборудованием на все группы мышц. – На базе центра организована детско-юношеская спортшкола, – рассказали в управлении. – Здесь также могут заниматься люди с особыми потребностями – для них созданы все условия. Настольный теннис – один из самых популярных видов спорта как в республике, так и в Восточном Казахстане. На сегодня в регионе действуют 450 теннисных секций, в которых занимаются 11 тыс. спортсменов.