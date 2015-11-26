Давно это было. Пригласил меня на день рождения состоятельный и авторитетный предприниматель. Накануне поступил телефонный звонок от его близкого друга. Складываемся минимум по 11 тыс. тенге, а для максимума ограничений нет, объявил он тоном, не терпящим возражения. В ответ ему ничего не сказал, так как заранее приобрел подарок в виде редкой книги.

Вначале вручили имениннику конверт, гордо назвав находившую­ся в нем сумму. Он расплылся в довольной улыбке, поспешил с благодарностью за внимание к его «скромной» персоне. И тут я со своим, как мне казалось, очень ценным подарком.

В красивой упаковке красиво подношу герою дня книгу, вручаю ее с комментариями, дескать, память на всю жизнь, подарок познавательный, интересный, не поскупился на теплые слова, его подписывая. Он небрежно, мне показалось – даже брезгливо, взял книгу, бросил на рядом стоящий диван, а затем произнес: «Знаю, старик, у тебя напряг с деньгами, но забудь, а книгу я передам в библиотеку…»

Ощущение было такое, словно окатили ушатом воды. Еле дож­дался перерыва на тех «памятных» именинах и сразу же в английских традициях, то бишь не попрощавшись, сделал из ресторана ноги.

С тех пор на дни рождения, юбилеи хожу очень редко, при этом принципиально не участвую в складчине. Вручить деньги, на мой взгляд, самое простое дело. А вот подобрать подарок адресно, со вкусом, чтобы он выражал определенный смысл, подчеркивая характер и образ жизни того, кому предназначался, признать честно, дело хлопотное, ответственное, творческое, причем иногда бывает неблагодарным.

Многие мои подарки после врученных конвертов остались незамеченными и неоцененными. Как та редкая книга, которую собрались передать в библиотеку. И я в принципе догадываюсь, какая их ждет участь. В лучшем случае они будут пылиться на полках, а чаще всего их передаривают, пуская по кругу.

Расскажу на эту тему одну историю. Однажды оказался на дне рождения высокопоставленного чиновника. «Днюху» он решил предварительно отметить на рабочем месте, благо выдалась суббота. Кабинет, приемная, комната отдыха были завалены подарками. Действовал эдакий конвейер, люди приходили, поздравляли, оставляли, уходили. У «хозяина» от счастья лицо сияет, настроение зашкаливает, чувствует себя пупом земли, не иначе. Смотрите, как меня народ уважает, говорил он вновь прибывшим гостям, с раннего утра знаки внимания уделяет.

И тут же, не стесняясь нас, а я приехал с двумя его коллегами, отдавал распоряжения секретарю: эти подарки – домой, эти – в загашник, эти – оставь в кабинете… Другой бы язык придержал за зубами, а я возьми да и брякни: «Уважаемый, запомни, все эти подарки не тебе, а твоей должности…» Шутку восприняли, хотя это была не шутка, удачной, все сели за стол, и о ней вскоре забыли.

Прошел год, чиновник остался без работы. Как-то он мне позвонил и сообщил в принципе прогнозируемую вещь: «Вчера был день рождения, дети, жена только и поздравили…» Видать, запомнил мою «шутку», вот и отреагировал.

Факт этот прямого отношения к нашей теме не имеет, просто он напомнил о подарочном загашнике, который, как правило, формируется у так называемой элиты, считающей себя сливками общества. В нем скапливаются десятки сувениров. Скапливается в ожидании своего часа. «БУ» в основном достается подчиненным и друзьям, те, получив залежалые подарки, отправляют их в собственные загашники, откуда позже извлекают по поводу очередного торжества. Помните популярную мелодию советских времен «ходит песенка по кругу, адресованная другу». С подарками происходит та же самая катавасия.

Все-таки моя подарочная позиция медленно берет верх – правда, пока в кругу знакомых и друзей, и конечно, с моей подачи. Например, на минувший день рождения мне преподнесли палатку, набор стульев для отдыха в лесу, удочку, котелок и самовар... Этим подаркам я радовался как ребенок. Они должны были стать частью моего образа жизни, дорогими для меня вещами, потому что получил их от дорогих для меня людей.

Я двумя руками за такие подарки. И еще – за подарки, идущие от души и чистого сердца. Неважна их стоимость, важно содержание. Поверьте, они утрут нос любому конверту, каждый день теплом будут напоминать о тех, кто их преподнес. Недавно рассматривал семейный альбом. На глаза попадались поздравительные открытки, а они входили в число популярных подарков тех лет, 60-х, 70-х годов прошлого века. Вспомнил молодость, вспомнил близких людей, внимательно вчитываясь в их трогательные строки. Спасибо вам, друзья, за ностальгию, наполненную счастьем.

Однако хочу вернуться к книге. Именно она считалась прежде лучшим подарком. За книгой стояли в очередь, в библиотеку ходили всей семьей, лучшую книгу дарили лучшим друзьям, делая в ней памятную запись на всю жизнь.

А что толку, когда сегодня дарим деньги, квартиры, машины… Богаче становимся, добрей – большой вопрос. Всякий подарок – часть нравственного состояния общества, сказал один из классиков, он подчеркивает его готовность понимать и слышать друг друга.