Подать документы на поступление в колледжи Астаны теперь можно и в электронном виде

Рустам Мухаметкалиев
О новой электронной форме подачи документов в колледжи Астаны сообщил на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций руководитель столичного управления образования Ануар Жангозин, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"С 1 августа текущего года прием документов в колледжи стал доступен в электронном виде. Услугу можно получить на портале e.astana.kz. На сегодня количество поданных заявок через портал составляет 1508. Прием продлится до 25 августа", – сказал Ануар Жангозин.

Кроме того, спикер отметил, что в столичных колледжах можно абсолютно бесплатно получить техническое и профессиональное образование. Акимат Астаны размещает государственный образовательный заказ в 24 организациях технического и профессионального образования на 3 493 места. Помимо этого, по программе продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы доступны 1 050 мест для получения бесплатного образования по рабочим квалификациям.

Образовательные услуги технического и профессионального образования (ТиПО) на сегодняшний день в столице предоставляют 35 колледжей с общим охватом более 26 тысяч студентов.

Учебный процесс в колледжах Астаны начнется, как и в школах, в субботу, 1 сентября. В этом году подготовка кадров будет осуществляться по 74 специальностям и 125 направлениям.

Остановился Жангозин и на проживании иногородних студентов в столице.

"Вопрос проживания иногородних студентов колледжей решается путем размещения в уже действующих 16 общежитиях, плюс размещаем государственный заказ в городские хостелы. Средняя стоимость оплаты для студента будет составлять порядка 5 тысяч тенге в месяц", – резюмировал он.

