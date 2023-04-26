Подавляющее большинство (более 95%) потребителей бытового пропана пользуются газовыми баллонами еще советского производства, которые можно легко приобрести без всякой гарантии их целостности и безопасности
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Юлия Пулина, область Улытау
Согласно ответу, сегодня контроль над соблюдением требований безопасной эксплуатации бытовых баллонов и объектов систем газоснабжения осуществляет управление жилищной инспекции. Но у нее и без того масса других обязанностей. Так что, выходит, специально опасными емкостями не занимается никто.