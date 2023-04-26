Подавляющее большинство (более 95%) потребителей бытового пропана пользуются газовыми баллонами еще советского производства, которые можно легко приобрести без всякой гарантии их целостности и безопасности

Общество
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Юлия Пулина, область Улытау

Согласно ответу, сегодня контроль над соблюдением требований безопасной эксплуа­тации бытовых баллонов и объек­тов систем газоснабжения осуществляет управление жилищной инспекции. Но у нее и без того масса других обязанностей. Так что, выходит, специально опасными емкостями не занимается никто.

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Пришлось обращаться к специалистам, причастным к их эксплуатации, то есть к работникам специализированных газозаправочных станций, расположенных в ряде населенных пунктов региона. На условиях полной анонимности те поделились своим мнением о состоянии ТБ и существующих проблемах в сфере эксплуатации газовых баллонов. И оказалось, что сегодня безопасность всецело возложена на потребителя – в этом и состоит корень проблемы.

Жители Жезказгана и Сатпаева пользуются в быту устаревшими газовыми баллонами советского производства, которые нужно было бы утилизировать еще лет 20–30 назад. Их-то граждане и заправляют в целях экономии на автозаправочных станциях (АЗГС) «по знакомству».

Законом запрещено АЗГС отпус­кать пропан населению, однако, чтобы подзаработать, некоторые операторы «заправок» идут порой на ­правонарушение. И тут как раз кроется ­самая большая опас­ность: многие из них не могут самостоятельно определить, годен ли газовый баллон к ­использованию. За­частую по незнанию наполняют его ­газом на 100%, хотя по правилам техники безо­пасности можно заправлять максимум на 80%.

В давно работающих газовых пунктах устаревший, испорченный баллон могут определить на глаз. Тем не менее существует целая система тестов и специальных измерений на наличие дефектов, повреждений целостности внутренних стенок и срока годности емкос­ти – бракованные подлежат утилизации. Иногда в пункт приносят и просят заправить буквально раздутые газовые баллоны.

Всего несколько газовых пунк­тов Жезказгана и Сатпае­ва имеют право отпускать бытовой газ в баллонах для домов частного сектора. Они же берут на себя расходы по утилизации бракованных емкостей, так как не могут включить их в стоимость услуг населению.

Есть предельная цена за один литр газа – 88 тенге, и на этом все. Максимум, что могут сделать в пункте, – рекомендовать клиенту приобрести современный композитный противо­взрывной баллон, безопасный в быту. Однако его стоимость слишком высока для большинства потребителей, в основном пенсионеров, – от 80 тыс. до 100 тыс. тенге за штуку. Большинство предприятий, ­желая сэкономить, также исполь­зуют устаревшие газовые баллоны.

Что интересно, на казахстанских сайтах по продаже товаров и услуг газовый баллон для пропана ­советского производства можно легко ­купить за 5 тыс. тенге. Они дешевые, и разбирают их быстро.

Если в газовом пункте отказываются заправлять «негодный» баллон, начинаются жалобы в акимат и далее по инстанциям. Многие, ­получив отказ, уходят в другое место, где их заправляют без лишних вопросов.

В целом исправить ситуацию могли бы повсеместное введение в оборот композитных противовзрывных баллонов и запрет на использование устаревших, советского производства.

Пока же потребители, не­смотря на все усилия по профилактике со стороны управления по ЧС и других контролирую­щих органов, умуд­ряются ­зимой пристраи­вать газовые баллоны у батарей отопления. Были случаи, когда их отогревали… паяльными лампами. ­Из-за таких случаев за последние два года в дачных массивах возникали пожары. Стоит отметить, что несколько лет назад в Жезказгане произошли возгорания в донерных, расположенных в 5-этажных жилых домах. После резонанса владельцы точек общепита установили электри­ческие плиты вместо газовых.

Чтобы не допус­тить в будущем таких случаев, газовые станции сотрудничают со службами ЧС. Если газовый баллон пытаются заказать на адрес в многоэтажный жилой дом, клиенту отказывают, его данные передают уполномоченным органам.

Если говорить о газобаллонной системе для автомобилей, то многие казахстанцы с опас­кой посматривают на «газели», пассажирские автобусы с баллонами по бокам. Но, по мнению сотрудников газовых пунктов, не стоит беспокоиться, ведь в большинстве случаев заводские газовые системы устанавливают профессионалы.

Баллоны оснащены специальными отсеками, обратным клапаном, который не дает заполнить бак до упора. Почему это, как и в случае с бытовыми баллонами, важно? Дело в том, что газ реагирует на изменения температуры воздуха – сжимается, расширяется. Заводские, правильные, устройства в баках контролируют этот процесс.

Но и здесь могут быть исключения из-за пресловутой экономии средств. Некоторые авто­владельцы убирают защитные клапаны в кустарных мастерских, чтобы заправлять баки на 100%. В основном это касается большегрузных машин. При этом любой удар или иное воздействие могут привести к серьезным последствиям – возгоранию и даже взрыву.

Впрочем, как отметили работники газовых пунктов, чтобы наказать штрафом безответственных потребителей, нужно их еще выявить. А это непросто.

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