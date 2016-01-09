Подборка видео неадекватного поведения водителей городских автобусов Астаны

Своим поведением большинство водителей автобусов, несмотря на законы и требования следовать правилам дорожного движения, продолжают злоупотреблять незнанием их и нередко вызывают возмущение общественности, передает Kazpravda.kz.
Как показывает видео, сегодня персонал общественного транспорта, не стыдясь и без зазрения совести позволяет себе не только хамить пассажирам и грубо нарушать ПДД, иногда даже водитель может отвлечься в мобильный телефон, тем самым доверив вождение руля своему кондуктору.
Нередко происходят случаи, когда пассажиры жалуются на то, что водители городских автобусов в буквальном смысле игнорируют граждан, обладающих правом бесплатного проезда, – пенсионеров, не дожидаясь, закрывают перед ними двери автобуса (очевидцем такого поведения стал журналист Kazpravda.kz).
От нашей редакции добавим, что опасное вождение и хамское поведение не должно стать нормой для водителей автобусов, поскольку они несут ответственность за жизни граждан. Ведь, наверное, не нужно напоминать, что в функциональные обязанности перевозчиков входит комфортно доставить пассажиров до пункта назначения, и этикет водителей и кондукторов в этом играет ключевую роль.