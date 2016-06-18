Статьи
Подчеркнут личный вклад
В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества между Казахстаном и Организацией, а также рассмотрели перспективы дальнейшего развития отношений.
Кроме того, Нурсултан Назарбаев и Пан Ги Мун обменялись мнениями по наиболее актуаль­ным аспектам международной повестки дня.

576493e77d3891466209255.jpeg

Глава государства отметил высокий уровень взаимопонимания, достигнутый во взаимоотношениях с ООН за годы пребывания Пан Ги Муна на посту Генерального секретаря.
– Считаю, что ООН является важнейшей организацией, которую должны поддерживать все государства мира, укрепляя ее авторитет и возможности. Особенно это необходимо в нынешней нестабильной ситуации. Как вы знаете, Казахстан выдвинул ряд предложений, направленных на укрепление мира, интеграции и взаимопонимания. Наша страна проводит Съезд лидеров мировых и традиционных религий, чтобы объеди­нить цивилизации. В нынешнем году мы будем отмечать 25-летие закрытия Семипалатинского ядерного полигона, где Вы имели возможность побывать. Кроме того, на последней сессии Генеральной Ассамблеи нами была озвучена инициатива по избавлению человечества от оружия массового поражения, – сказал Президент.

576493fa1d72e1466209274.jpeg

В свою очередь Пан Ги Мун подчеркнул личный вклад Президента Казахстана в развитие партнерских отношений с ООН и поблагодарил Нурсултана Назарбаева за всестороннюю поддерж­ку усилий Организации по всем направлениям ее деятельности, сообщила пресс-служба Главы государства.

Популярное

Все
Таких площадок нам не нужно!
Мир становится хрупким
Без крестов и куполов, а то и без окон и дверей. Так сегодня выглядит большинство из сохранившихся до наших дней православных церквей
Повержен лидер Востока
Указ Президента Республики Казахстан
Идеалы современной эпохи
Роман-откровение, роман-летопись, роман-потрясение... Это все – «Талтүс» Таласбека Асемкулова, произведение, не похожее ни на какое другое
Что думает о предстоящих выборах поэт?
Богаты луком и томатами
Символ благополучия и процветания
В историю распахнутая дверь
Время решительных действий
По новым правилам
Жизнь спортивная кипит
С точностью до зернышка
С песней по стране
Мудрость святого Бекасыла
Сырец в цене
Поединки с чемпионами Европы
Дыхание огня
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Указ Президента Республики Казахстан
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Переименование столицы Казахстана в Астану: депутаты маслихата поддержали предложение
Статью Президента Токаева опубликовал американский журнал The National Interest
ОПГ торговала несовершеннолетними: озвучены новые подробности громкого дела
Автомобильные номера в Казахстане теперь должны иметь специальные элементы
Указ Президента Республики Казахстан
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Жители Темиртау рискуют остаться в холода без отопления
Любовь к языку как путеводитель
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Лидеры стран ШОС провели неформальную беседу
Когда дадут отопление в Нур-Султане
Порядка 300 казахстанцев нуждаются в трансплантации костного мозга, половина из них – дети
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 сентября
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 сентября
Инновационный путь Школы 21 века
Токаев: ШОС – самая успешная международная организация в мире
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Тонкая красная нить инфоцыганства
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
Найдены комплекс и надпись в честь Кутлуг Эльтерис-кагана
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
Плохие дороги: причин не счесть
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Новорожденного ребенка нашли в уличном туалете в Алматы – видео
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила

Читайте также

Статьи
Должная добросовестность
Статьи
В историю распахнутая дверь
Статьи
С точностью до зернышка
Статьи
Богаты луком и томатами

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]