Подчеркнут личный вклад

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества между Казахстаном и Организацией, а также рассмотрели перспективы дальнейшего развития отношений.Кроме того, Нурсултан Назарбаев и Пан Ги Мун обменялись мнениями по наиболее актуаль­ным аспектам международной повестки дня.Глава государства отметил высокий уровень взаимопонимания, достигнутый во взаимоотношениях с ООН за годы пребывания Пан Ги Муна на посту Генерального секретаря.– Считаю, что ООН является важнейшей организацией, которую должны поддерживать все государства мира, укрепляя ее авторитет и возможности. Особенно это необходимо в нынешней нестабильной ситуации. Как вы знаете, Казахстан выдвинул ряд предложений, направленных на укрепление мира, интеграции и взаимопонимания. Наша страна проводит Съезд лидеров мировых и традиционных религий, чтобы объеди­нить цивилизации. В нынешнем году мы будем отмечать 25-летие закрытия Семипалатинского ядерного полигона, где Вы имели возможность побывать. Кроме того, на последней сессии Генеральной Ассамблеи нами была озвучена инициатива по избавлению человечества от оружия массового поражения, – сказал Президент.В свою очередь Пан Ги Мун подчеркнул личный вклад Президента Казахстана в развитие партнерских отношений с ООН и поблагодарил Нурсултана Назарбаева за всестороннюю поддерж­ку усилий Организации по всем направлениям ее деятельности, сообщила пресс-служба Главы государства.