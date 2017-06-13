Подчиняя водную стихию

Официальную церемонию его открытия возглавил директор департамента международного предпринимательства МИД Нидерландов Черк Опмеер.

– Казахстан и Голландию связывают годы плодотворного экономического сотрудничества, особенно в сфере энергетики, – отметил он. – Во всем мире почти половина инновационных решений в области солнечной энергии основана на голландских технологиях.

Посол Королевства Нидерландов в Казахстане Дирк Ян Коп в свою очередь акцентировал внимание участников мероприятия на том, что Страна тюльпанов на протяжении уже 15 лет является для нашей респуб­лики одним из крупнейших зарубежных инвес­торов.

– В общей сложности инвестиции за этот период составили более 60 миллиардов долларов, – подчерк­нул посол. – Нидерланды находятся на втором месте в мире после США по экспорту продуктов питания. Это свидетельствует о высоком уровне эффективности инноваций и управления высокотехнологичной энергетикой.

В одном из залов павильона, наиболее привлекательном для посетителей благодаря своей насыщенности интерактивными технологиями, представлена исчерпывающая информация о голландском конкурсе инноваций, ставшем совместным проектом молодых инноваторов Нидерландов и Казахстана.

Директор голландского павильона Эвелин Бяйл рассказала о том, что Нидерланды, расположенные, как известно, ниже уровня моря, на протяжении десятилетий подвергались угрозе наводнений. В итоге голландцы сумели подчинить себе энергию водной стихии, заставив ее приносить огромную пользу экономике государства.

Творческий потенциал жителей Страны тюльпанов воп­лотился и в великолепном дизайне павильо­на, выполненном в стиле абстракт­ной живописи, одним из основателей которого является уроженец Нидерландов Питер Мондриан.

Нидерланды предлагают насыщенную и интерес­ную программу на время проведения международной выс­тавки «ЭКСПО-2017». Национальный день страна будет отмечать 22 июня. На это время запланированы многочисленные мероприя­тия с участием министра экономики Хенка Кампа и деловых кругов страны.