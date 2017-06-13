Подчиняя водную стихию

Официальную церемонию его открытия возглавил директор департамента международного предпринимательства МИД Нидерландов Черк Опмеер.
– Казахстан и Голландию связывают годы плодотворного экономического сотрудничества, особенно в сфере энергетики, – отметил он. – Во всем мире почти половина инновационных решений в области солнечной энергии основана на голландских технологиях.
Посол Королевства Нидерландов в Казахстане Дирк Ян Коп в свою очередь акцентировал внимание участников мероприятия на том, что Страна тюльпанов на протяжении уже 15 лет является для нашей республики одним из крупнейших зарубежных инвесторов.
– В общей сложности инвестиции за этот период составили более 60 миллиардов долларов, – подчеркнул посол. – Нидерланды находятся на втором месте в мире после США по экспорту продуктов питания. Это свидетельствует о высоком уровне эффективности инноваций и управления высокотехнологичной энергетикой.
В одном из залов павильона, наиболее привлекательном для посетителей благодаря своей насыщенности интерактивными технологиями, представлена исчерпывающая информация о голландском конкурсе инноваций, ставшем совместным проектом молодых инноваторов Нидерландов и Казахстана.
Директор голландского павильона Эвелин Бяйл рассказала о том, что Нидерланды, расположенные, как известно, ниже уровня моря, на протяжении десятилетий подвергались угрозе наводнений. В итоге голландцы сумели подчинить себе энергию водной стихии, заставив ее приносить огромную пользу экономике государства.
Творческий потенциал жителей Страны тюльпанов воплотился и в великолепном дизайне павильона, выполненном в стиле абстрактной живописи, одним из основателей которого является уроженец Нидерландов Питер Мондриан.
Нидерланды предлагают насыщенную и интересную программу на время проведения международной выставки «ЭКСПО-2017». Национальный день страна будет отмечать 22 июня. На это время запланированы многочисленные мероприятия с участием министра экономики Хенка Кампа и деловых кругов страны.