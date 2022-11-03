Поддайте щебня!

Вновь сокращено число вагонов, предназначенных для поставки щебня компаниям ЗКО, участвующим в строительстве и ремонте автодорог.

По сравнению с 2021-м темпы ремонтно-строительных работ на дорогах республиканского значения в Западно-Казахстанской области увеличились в два раза. В текущем году с учетом среднего ремонта, проведенного на участках общей протяжен­ностью 110 км, уложено 350 тыс. тонн асфальта.

Капитальный ремонт продолжается на двух объектах: Казталовка – Жанибек – граница РФ и Унеге – Бисен – Сайхин общей протяженностью 245 км. В текущем году на этих автострадах подрядными организациями уложено 75 км асфальта.

– На сегодня проект капитального ремонта трассы Казталовка – Жанибек – граница РФ готов на 60%, уложено 84 километ­ра асфальта из необходимых 142 километров. В этом строительном сезоне отремонтировано четыре моста из шести. Проект поделен на четыре лота, работы продолжаются на всем его протяжении. Кроме того, 40 километров асфальта уложено на автодороге республиканского значения Унеге – Бисен – Сайхин. Проект состоит из двух участков, в целом это 103 километра, – сообщил руководитель ЗКОФ АО «НК «КазАвтоЖол» Казбек Мамбетов.

По его словам, в текущем сезоне по сравнению с прошлым годом на этих объектах вдвое увеличено количество задействованной спецтехники и дорожных рабочих. Сейчас здесь заняты 700 человек, 90% из них – местные жители.

Работают 600 единиц спецтехники. Мобилизовано четыре асфальтобетонных завода. Если в прошлом году в общей сложности было уложено около 41 км асфальта, то в рамках текущего сезона заасфальтировано 80 км. Выделено 15 млрд тенге, эти средства планируется полностью освоить до конца года.

Сроки завершения ремонтных работ по данным объектам не раз переносились. Очередная дата полного открытия движения по дорогам запланирована на конец следующего года. Вот только успеют ли дорожники в срок?

Подрядные компании продолжают выбиваться из графика работ, при этом основными заложниками сложившейся ситуации становятся жители отдаленных сел, ведь в наступившую распутицу даже спецтехника не может преодолеть бездорожье. В уполномоченном ведомстве проблемы подрядных компаний знают и принимают по ним системные меры.

– При подготовке к строительному сезону АО «НК «Каз­АвтоЖол» проанализировало проблемные вопросы прошлого года. К примеру, дорожные компании столкнулись с дефицитом битума, тогда цена на него достигала 250 тысяч тенге за тонну. Несмотря на то что данный вопрос находится в компетенции иных уполномоченных органов, нами проработан механизм реализации битума между производителями и конечными потребителями без посредников, – рассказал Казбек Мамбетов.

Таким образом, удалось выровнять цену за тонну битума соразмерно сметной расценке, это 80–120 тыс. тенге за тонну. На сегодня тонна материала стоит 125 тыс. тенге.

Были простои и в связи с дефицитом ГСМ. Сейчас ситуация стабилизировалась, вопрос снят с повестки. Кроме того, в области отсутствуют каменные карьеры. Соответственно, весь объем строи­тельного материала привозной. По западному региону заготовка осуществляется со станций Мугалжар и Бершугир Актюбинской области. Расстоя­ние от станции загрузки и до станции выгрузки превышает 1 300 км, доставка может занимать до 10 дней.

– Из всего парка полувагонов, которые имеются в наличии в Казахстане, практически 90% не соответствуют стандартам РФ, не выдерживают ряд требований, в частности по колесным парам, тоннажу, что создает дополнительные препятствия в доставке материалов. В рамках проведенных переговоров с АО «НК «Қазақстан темір жолы» в данном вопросе удалось добиться определенных результатов. К примеру, если в прошлом году поставлено две тысячи полувагонов щебня, то в нынешнем строительном сезоне – более пяти тысяч, – доложил Казбек Мамбетов.

Проблему нехватки подвижного состава и дефицита щебня западноказахстанские дорожники поднимают не первый год. Однако ее решение вновь не в числе приоритетов.

ТОО «Ақжол құрылыс» занято на капремонте участка дороги Унеге – Бисен – Сайхин с 50-го километра по 103-й. Компания полностью обеспечена техникой и рабочими. В прошлом году ею завершен ремонт на 10 км участка, в текущем – на 12 км, что составляет меньше половины от плана.

– Для открытия проезда по нижнему слою покрытия на километр дороги необходимо около 6 тысяч тонн щебня, или 80–90 вагонов. От щебневого карьера, который находится в Актюбинской области, до конечной станции Сайхин – 1 700 километров пути по железной дороге, причем до 760 километ­ров – по территории РФ. Даже зимой мы пытались организовывать перевозку российскими вагонами. С января по апрель заготовили 66 вагонов щебня, что недостаточно на строительство даже километра дороги. А на весь сезон нам нужно примерно 1 600 вагонов, – озвучил проб­лему руководитель дорожной компании Амирбек Тулегенов на брифинге с учас­тием руководства филиала АО «НК «Каз­АвтоЖол», депутатов, представителей подрядных компаний.

По участку железной дороги, проходящему по территории РФ, щебень доставляется для трех дорожных компаний. В апреле было расширенное совещание с участием АО «НК «Қазақстан темір жолы». Благодаря поддержке областного акимата, отраслевого министерства в июле для трех подрядчиков выделили около 400 вагонов. Работа сдвинулась.

– Но если в этом году мы должны были построить 30 километ­ров, то построили только 12. Если погода позволит, закончим еще четыре километра. То есть выполним лишь 50% плана. Нынче не хватило 800 вагонов щебня. Конечно, будут штрафные санкции со стороны заказчика, но нашей вины в этом нет, – продолжил Амирбек Тулегенов.

Вопросов не возникло бы, по его словам, если бы выделенные 400 вагонов поставляли щебень, оборачиваясь в течение недели. Но летом с места загрузки до конечной станции состав шел 18–19 дней! Сейчас логистику наладили немного, сократили срок до 7–10 дней. Между тем 220 вагонов уже сняли, перекинули на перевозку зерна, угля.

– Если бы оставили за тремя подрядными компаниями все выделенные летом вагоны, то за зиму мы выполнили бы план заготовки щебня на 70–80%, – отметил Амирбек Тулегенов.

Чтобы закончить работы только по данному участку в срок, наконец оправдав ожидания сельчан, необходимо перевезти 200 тыс. тонн щебня. Ну а пока штрафные санкции в связи с нарушением графика работ в этом году обойдутся ТОО «Ақжол құрылыс» в сумму около 41 млн тенге.