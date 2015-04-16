Поддержали акцию Свежий выпуск 700 Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

В акции уже принимают участие такие известные в области компании-товаропроизводители, как ТОО «ПХБК» (хлебобулочные изделия), ТОО «Павлодармолоко», ТОО АФ «Акжар өндіріс» (животноводческая продукция), ТОО «Пахомовские мельницы», ТОО «МолКом – Павлодар». В их числе и КХ «Сагып», занимающееся производством кумыса.

Как отмечает руководитель хозяйства Толеу Кушманова, предложение поучаствовать в акции товарищество приняло с удовольствием, осознавая важность предстоящих президентских выборов. По ее словам, люди, приобретая кумыс крестьянского хозяйства и увидев стикер с надписью «Важен голос каждого», должны задуматься над тем, как это важно – исполнить свой гражданский долг и прийти на выборы. Глава КХ призвала всех казахстанцев не оставаться в стороне от важных событий, происходящих в стране.



