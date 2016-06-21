Статьи Поддержали чемпионов Ольга БЕРЕЖНОВА, Актау

В программу вошли состязания по таким видам спорта, как художественная гимнастика, карате-киокушинкай и карате-до, ушу, айкидо, пауэрлифтинг, арм­рестлинг. Одновременно с берега можно было наблюдать за мастерством представителей парусного спорта.



– Сегодня здесь собрались спортсмены и жители города, болеющие за судьбу наших олимпийских чемпионов. Мы рядом с ними. Мы верим, что на заседании Международного олимпийского комитета будет принято решение, которое позволит им принять участие в предстоящих Олимпийских играх, – отметила и. о. руководителя физической культуры и спорта Мангистауской области Рушания Елизарова. – Наши дети, гордясь достижениями тяжелоатлета Ильи Ильина, штангисток Светланы Подобедовой, Зульфии Чиншанло и Майи Манезы, также стремятся достичь больших высот.

На соседней площадке жители состязались в интеллектуальной игре тогызкумалак, командами боролись в аркан тарту или выбивали асыки. Здесь же были установлены специальные столы для арм­рестлинга.



– Я занимаюсь пауэрлифтингом. Тренирую подростков, которые все больше увлекаются спортом. Наши чемпионы Илья Ильин, Светлана Подобедова, Зульфия Чиншанло и Майя Манеза – пример для подражания. Мы верим в них и в их победы, – подчеркнул мастер спорта Казахстана Арслан Суюншалиев.

