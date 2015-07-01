Поддержали льготные кредиты Свежий выпуск 420 Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область

В общей сложности, поддержано 445 проектов предпринимателей региона по субсидированию процентной ставки. Кредитный портфель подписанных договоров финансирования составил 87,6 млрд тенге. На сегодня подписаны договоры гарантий кредитов предпринимателей по 73 проектам.

По государственной программе «Производительность-2020» профинансировано также 7 предприятий ВКО. А в рамках программы «Ондipiс II» льготными кредитами подкреплены 75 проектов МСБ на сумму 6,8 млрд тенге, благодаря чему создано 397 новых рабочих мест.