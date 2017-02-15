Поддержали программу конституционных реформ

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фото предоставлено пресс-службой Президента
В ней приняли участие Мырзатай Жолдасбеков, Кенжегали Сагадиев, Равиль Чердабаев, Оралбай Абдыкаримов, Бактыкожа Измухамбетов, Махмуд Касымбеков.

В ходе встречи был обсужден широкий спектр актуальных для населения экономических, социальных, общественных вопросов, связанных с обсуждаемыми конституционными реформами, модернизацией сельского хозяйства и животноводства, здравоохранения, науки и образования, малого и среднего бизнеса, а также проводимой приватизацией.

Глава государства, отметив сложный путь, пройденный Казахстаном за 25 лет независимости, обозначил свое видение основных путей дальнейшего развития республики.

– Казахстан стал узнаваемым государством, экономика имеет положительную динамику. Теперь необходимо использовать имеющиеся достижения для реализации целей и задач, изложенных в Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», – сказал Президент.

Нурсултан Назарбаев акцентировал внимание на современных вызовах, стоящих перед казахстанцами.

– Перед нашим обществом, выбравшим путь рыночных отношений, стоят кардинально новые задачи, от эффективности решения которых зависит дальнейшее развитие страны. В эпоху глобальной экономики главным вопросом повестки дня стали инновации. Индустриальная революция не должна пройти мимо нас. Нам необходимо суметь внедрить в нашу экономику инновационные технологии, – сказал Глава государства.

Также Президент подчеркнул, что реализация данной цели потребует соответствующего финансирования.

– Если не выделять средства на разработку инновационных технологий, то мы рискуем остаться на задворках нового экономического миропорядка. Следует увеличить производительность труда посредством внедрения новаций для развития массового производства. В свою очередь это возможно лишь в случае создания и соответствующей поддержки научно-исследовательских институтов, которые будут создаваться при предприятиях, а также ведущих учебных заведениях страны. В частности, такие НИИ могут быть созданы при Парке инновационных технологий «Алатау», Назарбаев Университете, – отметил Нурсултан Назарбаев.

Со своей стороны присутствующие выразили полную поддержку инициированным Главой государства реформам, направленным на перераспределение полномочий между ветвями государственной власти. В частности, была отмечена своевременность и прогрессивность подходов, направленных прежде всего на расширение полномочий Парламента и Правительства, усиление самостоятельности и ответственности.

Наряду с этим участники встречи остановились на актуальных вопросах общественного контроля за расходованием средств республиканского и местного бюджетов, выполнения отрас­левых программ, земельной реформы, формирования антикоррупционного сознания и действенной реализации политики «нулевой терпимости» к проявлениям коррупции. Речь зашла о необходимости поступательного выполнения задач, поставленных в Плане нации по реализации Пяти институциональных реформ, сообщила пресс-служба Президента.

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