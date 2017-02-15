Поддержали программу конституционных реформ

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В ней приняли участие Мырзатай Жолдасбеков, Кенжегали Сагадиев, Равиль Чердабаев, Оралбай Абдыкаримов, Бактыкожа Измухамбетов, Махмуд Касымбеков.В ходе встречи был обсужден широкий спектр актуальных для населения экономических, социальных, общественных вопросов, связанных с обсуждаемыми конституционными реформами, модернизацией сельского хозяйства и животноводства, здравоохранения, науки и образования, малого и среднего бизнеса, а также проводимой приватизацией.Глава государства, отметив сложный путь, пройденный Казахстаном за 25 лет независимости, обозначил свое видение основных путей дальнейшего развития республики.– Казахстан стал узнаваемым государством, экономика имеет положительную динамику. Теперь необходимо использовать имеющиеся достижения для реализации целей и задач, изложенных в Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», – сказал Президент.Нурсултан Назарбаев акцентировал внимание на современных вызовах, стоящих перед казахстанцами.– Перед нашим обществом, выбравшим путь рыночных отношений, стоят кардинально новые задачи, от эффективности решения которых зависит дальнейшее развитие страны. В эпоху глобальной экономики главным вопросом повестки дня стали инновации. Индустриальная революция не должна пройти мимо нас. Нам необходимо суметь внедрить в нашу экономику инновационные технологии, – сказал Глава государства.Также Президент подчеркнул, что реализация данной цели потребует соответствующего финансирования.– Если не выделять средства на разработку инновационных технологий, то мы рискуем остаться на задворках нового экономического миропорядка. Следует увеличить производительность труда посредством внедрения новаций для развития массового производства. В свою очередь это возможно лишь в случае создания и соответствующей поддержки научно-исследовательских институтов, которые будут создаваться при предприятиях, а также ведущих учебных заведениях страны. В частности, такие НИИ могут быть созданы при Парке инновационных технологий «Алатау», Назарбаев Университете, – отметил Нурсултан Назарбаев.Со своей стороны присутствующие выразили полную поддержку инициированным Главой государства реформам, направленным на перераспределение полномочий между ветвями государственной власти. В частности, была отмечена своевременность и прогрессивность подходов, направленных прежде всего на расширение полномочий Парламента и Правительства, усиление самостоятельности и ответственности.Наряду с этим участники встречи остановились на актуальных вопросах общественного контроля за расходованием средств республиканского и местного бюджетов, выполнения отрас­левых программ, земельной реформы, формирования антикоррупционного сознания и действенной реализации политики «нулевой терпимости» к проявлениям коррупции. Речь зашла о необходимости поступательного выполнения задач, поставленных в Плане нации по реализации Пяти институциональных реформ, сообщила пресс-служба Президента.