​Поддержали рукодельниц

Еще совсем недавно Сабира Оразбек, Улжагас Сейсенова и Акбаян Мырзакулова даже не были знакомы друг с другом. Женщины обитают в разных уголках Южного Казахстана. Троица познакомилась в Цент­ре обслуживания предпринимателей, где прошла церемония вручения спонсорской помощи в рамках программы «Даму-Комек» фонда «Даму». Благодаря неравнодушным предпринимателям, пожертвовавшим деньги на приобретение современных швейных машинок, женщины смогут заниматься бизнесом.

Теперь и дня не проходит, чтобы Сабира, Акбаян и Улжагас не позвонили друг другу, не интересовались, как дела и здоровье. Дело в том, что все они инвалиды, но ограничения по состоянию здоровья не стали для них преградой на пути к достойной жизни. К примеру, 40-летняя С. Оразбек воспитывает двоих детей. Женщина уже более десяти лет занимается рукоделием, шьет на заказ шторы, постельные принадлежности. Ее клиенты в основном родственники, друзья и соседи.

– Доход от заказов небольшой, почти все вырученные деньги уходят на приобретение новых тканей, а также на содержание семьи, – говорит С. Оразбек. – Поэтому накопить на новую швейную машинку мне никак не удается. Работать же приходится на старой машинке, которая не выполняет многие операции. К примеру, не берет плотные ткани. Так что приходится прошивать вручную. На это уходит много времени. То ли дело современные швейные машинки: они многофункциональны, работать на них легко и быстро, не так устаешь, что для меня тоже немаловажно.

Узнав о том, что существует специальная программа помощи гражданам с ограниченными возможностями, желающим стать предпринимателями, Сабира обратилась в конце прошлого года в фонд «Даму». И вот спустя несколько месяцев получила роскошный подарок, который поможет заметно увеличить производительность ее надомного труда. Вместе с ней швейную машинку получила У. Сейсенова, жизнь которой изменилась после перенесенного инсульта. Она вынуждена была бросить работу, хотя в свое время окончила Джамбулский технологический институт и имеет востребованную специальность технолога легкой промышленности. Уже будучи на инвалидности, женщина самостоятельно освоила новую специальность. Начинала с простейших операций, а сейчас может сшить любой наряд. Мастерица занимается пошивом женской одежды, постельного белья, изготовлением национальных «құрақ көрпе», которые обязательны в приданом каждой девушки.

Помогает собрать приданое невестам и еще одна рукодельница – А. Мырзакулова из Ордабасынского района. В селе Шубарсу все знают, что если дочь собралась замуж, надо идти именно к ней. Заказы поступают и из других сел и даже районов. Акбаян знает толк в том, что касается приданого невесты. Сделанные ее руками национальные предметы быта отличаются изяществом и тонкой работой. Инвалидность первой группы, полученная вследствие врожденного порока сердца, не повлияла на дальнейшую судьбу и выбор профессии.

Все три рукодельницы, получившие в подарок швейные машинки от фонда «Даму», убеждены, что теперь производительность их труда заметно вырастет. И недалек тот день, когда начинающие предпринимательницы превратятся в бизнесвумен, уверенно строящих свою жизнь без ограничений.