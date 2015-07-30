Поддержали... яркими красками Свежий выпуск 417 Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

В центре города на улице Дины Нурпеи­совой, являющейся пешеходной зоной, по инициативе активистов областного филиала МК «Жас Отан» был установлен баннер, на котором изображены Государственный флаг РК и логотип Всемирной торговой организации. Каждый, кто считает факт вступления в нее значимым и историческим событием, мог оставить здесь отпечаток своей ладони, предварительно окунув ее в легко смываемую краску.

Как рассказал начальник информационно-аналитического отдела областного управления по вопросам молодежной политики Нурлыбек Даумов, таким образом «проголосовать» за вступление в ВТО пожелали не только представители молодежных движений, но и немало прохожих из числа людей постарше. А юноши и девушки, которые с одобрением отнеслись к довольно креативной форме выражения общественного мнения, говорили о том, что им есть чем гордиться и чем дорожить. В стране равных возможностей, возглавляемой сильным Лидером, для молодого поколения открыты все дороги. Поэтому юные казахстанцы во весь голос заявляют о поддержке курса реформ и преобразований, которые проводит Глава государства.

Участники акции считают, что преимущества работы в условиях открытой экономики неоспоримы, но теперь значительно повысятся требования на рынке труда. Поэтому молодым нужно учиться и работать в полную силу и с большей ответственностью.