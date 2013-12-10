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Экономика
Поддержали «Зеленый мост»
10 декабря 2013 г. 7:18
Ануар КАЛМЫКОВ
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12:14
"Попросила телефон позвонить": миллионный кредит оформила на гостью жительница ВКО
09:16
Школьник разбился на мотоцикле в Алматинской области
10:28
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 28 мая
12:37
В Сети появилось видео падения выпускника на Лексусе в канал с водой в Таразе
11:30
Алимханулы приблизился к Головкину в рейтинге The Ring
13:11
Алихан Смаилов обсудил сотрудничество с представителями ВОЗ
13:45
Отец с сыном угоняли мопеды в Алматы
15:25
Мурат Бактиярулы встретился с коллективом «Казпочты»
15:24
Ольга Перепечина: Новый Казахстан - это путь к укреплению нашей общенациональной идентичности в постоянно меняющемся мире
15:29
Автовоз с машинами сгорел на трассе в ВКО
16:06
Пассажирский поезд насмерть сбил мужчину в Уральске
23 мая 2022 г. 0:00
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
23 мая 2022 г. 13:38
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
25 мая 2022 г. 15:29
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
23 мая 2022 г. 1:45
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
23 мая 2022 г. 13:48
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
25 мая 2022 г. 1:15
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
23 мая 2022 г. 0:45
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
23 мая 2022 г. 1:15
Каким видят будущее политической системы Казахстана эксперты
21 мая 2022 г. 10:03
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 мая
25 мая 2022 г. 9:18
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
25 мая 2022 г. 15:02
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
23 мая 2022 г. 0:30
Новые способы госзакупок вводятся с 1 июля в Казахстане
21 мая 2022 г. 14:07
Алихан Смаилов встретился с главой "Росатома"
26 мая 2022 г. 0:15
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
22 мая 2022 г. 20:20
Один из разработчиков первой Конституции Казахстана высказался о новых поправках
26 мая 2022 г. 0:45
ОСМС: мифы и реальность
24 мая 2022 г. 14:36
"Я тебе город покажу": водитель автобуса изнасиловал девочку на конечной остановке в Нур-Султане
23 мая 2022 г. 22:19
Новое постановление о повторной ревакцинации против КВИ вышло в Казахстане
21 мая 2022 г. 9:35
Ряду казахстанцев присвоено звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері – Указ Президента
21 мая 2022 г. 11:41
Казахстанцы смогут проголосовать на референдуме в 52 странах – список избирательных участков
6 мая 2022 г. 11:00
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
11 мая 2022 г. 0:15
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
30 апреля 2022 г. 14:28
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
12 мая 2022 г. 12:45
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
3 мая 2022 г. 13:33
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
11 мая 2022 г. 10:25
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
29 апреля 2022 г. 20:31
Какой будет погода в мае для казахстанцев
13 мая 2022 г. 2:59
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
12 мая 2022 г. 8:28
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
3 мая 2022 г. 1:00
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
3 мая 2022 г. 19:40
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
4 мая 2022 г. 1:00
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
6 мая 2022 г. 18:31
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
13 мая 2022 г. 10:21
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
17 мая 2022 г. 16:40
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
13 мая 2022 г. 2:32
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
16 мая 2022 г. 10:17
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
9 мая 2022 г. 0:15
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
8 мая 2022 г. 10:27
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
19 мая 2022 г. 20:48
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
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Казахстанская правда
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