Свежий выпуск Поддержать словом и делом 24 марта 2022 г. 1:07 Кенжегулова Адия корреспондент Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев поздравил с праздником Наурыз мейрамы работников социальной мастерской GreenTAL и ветеранов войны и труда из Центра социального обслуживания «Шарапат». Основная цель социального проекта GreenTAL – обучение и трудоустройство социально уязвимых категорий граждан (людей с инвалидностью, выпускников детских домов, матерей-одиночек). В рамках мастерской действуют столярный и швейный цеха, полиграфия и студия декорирования. Выступая перед работниками предприятия, спикер Сената подчеркнул, что в последние годы государство уделяет самое пристальное внимание вопросам поддержки людей с инвалидностью и других социально уязвимых категорий граждан. – Глава государства уделяет большое значение системной поддержке людей с инвалидностью. Это также является одним из приоритетных направлений в работе Сената. По поручению Президента страны сенаторами был разработан и принят закон о социальном предпринимательстве, который содержит в себе ряд конкретных мер поддержки и льгот в этой сфере. Сейчас важно проанализировать эффективность реализации этого закона. В случае необходимости сенаторы готовы продолжить эту работу и совместно с социальными предпринимателями предлагать и в дальнейшем внедрять новые меры поддержки граждан из социально уязвимых категорий, – сказал Маулен Ашимбаев. Председатель Сената также рассказал о политических реформах, обозначенных в недавнем Послании Главы государства народу Казахстана. Маулен Ашимбаев выразил надежду, что реализация предложенных инициатив в том числе повысит уровень политической и гражданской активности людей с инвалидностью. В этот же день спикер Сената вместе с акимом столицы Алтаем Кульгиновым посетил Центр социального обслуживания «Шарапат». В учреждении предоставляют полный комплекс услуг по качественному уходу за пожилыми людьми и людьми с инвалидностью. Для проживающих в центре в преддверии Наурыз мейрамы был организован праздничный концерт. Открывая мероприятие, Маулен Ашимбаев поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны и труда за вклад в построение казахстанской государственности. – Благодаря усилиям и труду старшего поколения наша страна смогла укрепить независимость и построить суверенное государство. Мы признательны нашим ветеранам за их большой вклад в продвижение национальных ценностей и воспитание нового поколения казахстанцев. Наш долг – создавать все условия для пожилых людей. И в этом направлении государство и дальше будет работать, усиливая меры социальной поддержки, – отметил спикер Сената.