Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев поздравил с праздником Наурыз мейрамы работников социальной мастерской GreenTAL и ветеранов войны и труда из Центра социального обслуживания «Шарапат».

Основная цель социального проекта GreenTAL – обу­чение и трудоустройство социально уязвимых категорий граждан (людей с инвалидностью, выпускников детских домов, матерей-одиночек). В рамках мастерской действуют столярный и швейный цеха, полиграфия и студия декорирования.

Выступая перед работниками предприятия, спикер Сената подчеркнул, что в последние годы государство уделяет самое пристальное внимание вопросам поддерж­ки людей с инвалидностью и других социально уязвимых категорий граждан.

– Глава государства уделяет большое значение системной поддержке людей с инвалидностью. Это также является одним из приоритетных направлений в работе Сената. По поручению Президента страны сенаторами был разработан и принят закон о социальном предпринимательстве, который содержит в себе ряд конкретных мер поддержки и льгот в этой сфере. Сейчас важно проанализировать эффективность реализации этого закона. В случае необходимости сенаторы готовы продолжить эту работу и совместно с социальными предпринимателями предлагать и в дальнейшем внедрять новые меры поддержки граждан из социаль­но уязвимых категорий, – сказал Маулен Ашимбаев.

Председатель Сената также рассказал о политических реформах, обозначенных в недавнем Послании Главы государства народу Казахстана. Маулен Ашимбаев выразил надежду, что реализация предложенных инициатив в том чис­ле повысит уровень политической и гражданской активности людей с инвалидностью.

В этот же день спикер Сената вместе с акимом столицы Алтаем Кульгиновым посетил Центр социального обслуживания «Шарапат».

В учреждении предоставляют полный комплекс услуг по качественному уходу за пожилыми людьми и людьми с инвалидностью.

Для проживающих в цент­ре в преддверии Наурыз мейрамы был организован праздничный концерт. Открывая мероприятие, Мау­лен Ашимбаев поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны и труда за вклад в построение казахстанской государственности.

– Благодаря усилиям и труду старшего поколения наша страна смогла укрепить независимость и построить суверенное государство. Мы признательны нашим ветеранам за их большой вклад в продвижение национальных ценнос­тей и воспитание нового поколения казахстанцев. Наш долг – создавать все условия для пожилых людей. И в этом направлении государство и дальше будет работать, усиливая меры социальной поддержки, – отметил спикер Сената.