​Поддержи себя сам

Свежий выпуск
627
Наталья Рыжкова, Карагандинская область

Для этого администрацией учреждений выделены помещения и созданы все условия. По рекомендации прокуратуры Шахтинска загрузку производственных мощностей обеспечили договоры на сумму свыше 10 млн тенге между филиалом РГП «Енбек Караганда», ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» и КГП «Поликлиника». Такой подход снабдил рабочими местами 50 осужденных. Трудозанятость осужденных в АК-159⁄6 выросла до 75%, а в АК-159⁄7 – до 92%, о чем сообщил на брифинге прокурор Шахтинска Сарсенбай Жаппаров.

Популярное

Все
Точкой роста должен стать туризм
К другим прицениться, свое показать
Укрепляя обороноспособность страны
Образ будущего страны
От прямого субсидирования к льготному кредитованию
Сегодня казахстанцы отмечают Жаңару күні
«Поменять коленку» можно в Улытау
Указ Президента Республики Казахстан О Саткалиеве А. М.
Массаж и ЛФК с доставкой на дом
Переселение должно быть под контролем
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Собственный бренд создала жительница Конаева
Указ Президента Республики Казахстан О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан
Нашли применение отходам из пластика
Праздник начинается с айтыса
Венгерские инвесторы построят три завода
На службу – в чапане и камзоле
Предупрежден – значит вооружен
Весеннее возрождение
Воде – дорогу!
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
Возможности и силы Казахстана как средней державы
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Центральная Азия и Япония: современные тенденции и перспективы
Чтобы половодье не застало врасплох
Взять в долг и ездить с этажа на этаж
Почти год прошел после самых крупных за последние 80 лет паводков в Казахстане. Кто и как помог пострадавшим
Возврат активов: более 17 млрд тенге выделено на новый стадион в Астане
Песнь об Алие
За знаниями – на Skills Enbek
Президент: Мы созидаем государство широких возможностей для всех и каждого
Исповедь защитника истины
Обсужден функционал Единой платформы недропользования
Sim-Box нашли в машине иностранца в Астане
От Волги до Берлина
В Кокшетау прошли встречи правоохранителей со студентами
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
В МСХ – новое назначение
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Премьер: Необходимо сократить расходы, лишние структуры через цифровизацию
Казахстанцы всё чаще жалуются на китайский автопром
Два золота завоевала женская команда Казахстана по борьбе на турнире в Минске

Читайте также

Разъяснены правовые нормы
Нашли применение отходам из пластика
Воде – дорогу!
Из болота тащили... верблюда

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]