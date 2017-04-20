​Поддержи себя сам

Для этого администрацией учреждений выделены помещения и созданы все условия. По рекомендации прокуратуры Шахтинска загрузку производственных мощностей обеспечили договоры на сумму свыше 10 млн тенге между филиалом РГП «Енбек Караганда», ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» и КГП «Поликлиника». Такой подход снабдил рабочими местами 50 осужденных. Трудозанятость осужденных в АК-159⁄6 выросла до 75%, а в АК-159⁄7 – до 92%, о чем сообщил на брифинге прокурор Шахтинска Сарсенбай Жаппаров.