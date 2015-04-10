«Поддержим казахстанское!» Свежий выпуск 667 Ольга СЕМЕНОВА

Выразить поддержку отечественным товаропроизводителям в торгово-развлекательный центр «Хан Шатыр» пришли депутаты Парламента, бизнесмены, общественные деятели, звезды казахстанской эстрады, студенты вузов и колледжей, журналисты. Присоединиться к акции, которую молодежь начала с танцевального флэшмоба, могли все желающие.

Открывая мероприятие, представитель НПП в Правительстве и Мажилисе Пар­ламента РК Аманжан Жамалов отметил, что сегодня казахстанский бизнес переживает не совсем простые времена, связанные с кризисными явлениями за пределами нашего государства. Он призвал всех казахстанцев быть патриотами и отдавать предпочтение продукции местного производства.

Депутат Мажилиса Парламента РК Светлана Романовская призналась, что всегда старается выбирать к своему столу продукты, произведенные в нашей стране. Особенно ей нравятся молочные изделия фирмы «Родина». О своих предпочтениях рассказали и ее коллеги по депутатскому корпусу. Доступная цена и прекрасные вкусовые качества муки «Цесна», макарон «Султан», колбас «Рубиком», конфет «Рахат», продуктов других отечественных марок привлекают многих потребителей.

Но кроме продуктов питания в нашей стране производится и немало других товаров достойного качества. Хотя ряд из них и выходит под мировыми брендами, изготавливаются они все-таки в Казахстане, о чем, вероятно, знают не все. Например, у нас производится электроника фирмы LG, автомобили марки «Шкода».

– 20 лет назад трудно было себе представить, что Казахстан будет выпускать автомобили, а сегодня машиностроение – одна из ведущих отраслей экономики республики, – отметил мажилисмен Азат Перуашев. – Дальнейшие успехи казахстанских автомобилестроителей во многом зависят от выбора потребителей.

Организаторы акции, которая продолжится в регионах республики, еще раз призвали всех жителей страны быть патриотами и всегда выбирать товар под маркой «Сделано в Казахстане».



